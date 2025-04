Crise à l’OM : Ils vont quitter Marseille !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir concédé une troisième défaite consécutive samedi à Reims (3-1), l’OM cherche des solutions afin de provoquer une réaction chez ses joueurs. C’est en ce sens que Roberto De Zerbi a supprimé leurs deux jours de repos et une nouvelle longue mise en vert, comme celle à Mallemort au mois de novembre, pourrait être mise en place.

Au sortir d’une défaite face à Auxerre le 8 novembre dernier (1-3), l’OM avait organisé un stage de cohésion à Mallemort, à quelques kilomètres de Marseille, entre les joueurs et le staff. Une initiative qui avait porté ses fruits et les Olympiens avaient enchaîné par une victoire à Lens (1-3), puis contre l’AS Monaco (2-1). Ils pourraient alors renouveler l’expérience d’ici à la fin de la saison.

Un nouveau stage avant la fin de la saison ?

S’il ne reste que sept matchs à disputer, l’OM traverse une crise de résultat et a enchaîné samedi face à Reims (3-1) une troisième défaite consécutive, la quatrième lors des cinq derniers matchs. Comme indiqué par L'Équipe, le staff envisage alors d’effectuer un nouveau stage à l’approche du sprint final afin de redresser la barre.

Pas de jours de repos jusqu’à la réception de Toulouse

Roberto De Zerbi a déjà sévi en supprimant les deux jours de repos de ses joueurs, prévus dimanche et lundi. « Moi, je ne vois jamais ma famille. Donc vous n'allez pas voir les vôtres non plus », a lâché l’entraîneur de l’OM à ses joueurs lundi, qui vont vivre une semaine chargée jusqu'à la réception de Toulouse dimanche.