Mbappé - PSG : Le clash sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Près d'un an après son départ pour le Real Madrid, le nom de Kylian Mbappé est occasionnellement toujours lié au PSG. Pour la première fois depuis son installation dans la capitale espagnole, Mbappé a accordé un entretien à un média ibérique, La Sexta en l'occurence, et s'est insurgé de la manière dont certains de ses propos ont été relayés dans la presse française.

Kylian Mbappé a tourné une page XXL de sa carrière. A 25 ans seulement, il décidait de quitter le PSG où il avait passé sept longues saisons et l'annonçait le 10 mai 2024. Le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain réalisait ainsi un de ses rêves dès le 3 juin avec le communiqué du Real Madrid de son arrivée et la signature d'un contrat jusqu'en 2029. Une libération que le principal interessé évoquait en conférence de presse pendant la préparation de l'Euro pour l'équipe de France. Pour rappel, entre les pressions du Qatar et du président du PSG qu'est Nasser Al-Khelaïfi au sujet d'une prolongation de son contrat à Paris, Mbappé avait vécu une fin d'aventure délicate au Paris Saint-Germain.

«Ce ne fut pas une décision difficile de choisir entre le Real Madrid et l'argent»

Numéro 9 du Real Madrid depuis le coup d'envoi de la saison 2024/2025, Kylian Mbappé a retrouvé le sourire comme il l'a assuré en interview avec Ana Pastor pour La Sexta. « Je voulais jouer pour le Real Madrid. Ce ne fut pas une décision difficile de choisir entre le Real Madrid et l'argent. La seule chose que je voulais, c'était jouer ici, au Bernabéu, avec ce maillot, que le public crie mon nom, marquer des buts et être heureux. L'argent, c'est sûr que c'est important pour prendre soin de ma famille, mais pour moi, le plus important, c'est d'être heureux. Heureux sur le terrain, dans ma vie et je savais qu'ici au Real, je le serai ».

«Aucun rapport avec le PSG. (...) Concentrez vous sur ce qui se passe en France, le reste c’est pas pour vous vu que vous comprenez pas»

Certains médias, à l'instar de Foot Mercato, ont fait un parallèle avec le PSG comme quoi le choix était vite fait pour le joueur entre le prestige du Real Madrid et l'argent. Un raccourci que Kylian Mbappé n'a pas du tout apprécié et l'a fait savoir sur son compte X personnel en prenant le soin de citer Foot Mercato qui a entre temps supprimé sa publication. « Aucun rapport avec le PSG. La question était sur l’étape d’après et le choix par exemple de l’Arabie (ndlr saoudite) ou un club comme le Real. Concentrez vous sur ce qui se passe en France, le reste c’est pas pour vous vu que vous comprenez pas. La bise ».