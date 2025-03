PSG : Changement confirmé, le coup de tonnerre annoncé en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs mois désormais, le PSG discute avec la Mairie de Paris pour le rachat du Parc des Princes. Des négociations qui semblent au point au mort, et le club de la capitale aurait décidé de passer aux choses sérieuses dans ce dossier puisque le site de Massy aurait été choisi pour accueillir la nouvelle enceinte du PSG.

Passé dans une autre dimension depuis l'arrivée du Qatar, le PSG souhaite toutefois poursuivre son ascension et dans cette optique, le fait de ne pas être propriétaire de son stade retarde cette évolution. Tous les grands clubs européens ont effectivement un stade qui leur appartient. Par conséquent, les dirigeants du PSG ont entamé des discussions avec la Mairie de Paris pour le rachat du Parc des Princes. Des négociations qui semble bouchées depuis plusieurs semaines puisque Anne Hidalgo refuse de céder face aux Qataris. Une impasse de laquelle le PSG espérait sortir après les élections municipales de 2026. Finalement, selon le journaliste de RMC Arthur Perrot, le club de la capitale a cette fois-ci tranché et ne compte plus attendre pour trouver l'emplacement de son nouveau stade qui pourrait être à Massy.

Le Parc des Princes, c'est terminé ?

« Très clairement, on sent très bien ces derniers jours qu’il y a une piste qui se dégage et sort un peu du lot, c’est donc le site de Massy. C’est à 20kms de Paris et c’est très bien desservi, cela pousse certains dirigeants parisiens d’aller vers cette option. Mais il n’y a rien d’acté. Chacun fait son lobbying », explique-t-il pour le podcast de RMC After Paris avant d'en rajouter une couche.

«C'est très difficile à accepter, mais le PSG pense être allé au bout»

« Le PSG ne fait pas de son avenir le résultat des élections municipales, ils pensent qu’ils ont assez patienté et ne mise pas tout sur un changement de municipalité (...) C'est très difficile à accepter, mais le PSG pense être allé au bout », ajoute Arthur Perrot.