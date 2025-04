Zinédine Zidane, le nouveau malaise !

Pierrick Levallet

Arrivé en même temps que Kylian Mbappé, Endrick vivrait dans un certain malaise au Real Madrid. L’attaquant brésilien souhaiterait avoir plus de temps de jeu que ce que Carlo Ancelotti lui accorde. Mais comme d’autres avant lui, notamment sous les ordres de Zinédine Zidane, le phénomène de 18 ans va devoir s’armer de patience pour gagner sa place.

L’été dernier, le Real Madrid ne s’est contenté que de deux arrivées : Kylian Mbappé et Endrick. Si le premier s’est rapidement intégré dans le onze titulaire de Carlo Ancelotti, le deuxième ne dispose pas vraiment d’un temps de jeu conséquent. Il faut dire que la concurrence à son poste est particulièrement rude. De ce fait, le phénomène de 18 ans vivrait en plein malaise chez les Merengue.

Endrick, le même sort que Vinicius Jr sous Zidane

Comme le rapporte Relevo, Endrick aimerait avoir plus de temps de jeu au Real Madrid. Mais comme d’autres avant lui, l’international brésilien va devoir prendre son mal en patience et travailler pour gagner sa place. Vinicius Jr et Rodrygo ont notamment connu un sort similaire sous les ordres de Zinédine Zidane, à l’instar d’Eder Militao. Mais finalement, les trois joueurs ont réussi à s’imposer dans l’équipe maintenant dirigée par Carlo Ancelotti.

Son avenir encore écrit au Real Madrid ?

Le média espagnol précise que l’entourage d’Endrick lui a préconisé de rester patient et que son moment allait venir. L’ancien crack de Palmeiras comprendrait que sa situation est compliquée. Mais il espérerait forcer la porte et devenir un élément incontournable du Real Madrid, comme bon nombre de ses coéquipiers.