Luis Enrique retrouve son ex, la surprise est totale !

À presque une semaine de son quart de finale aller de la Ligue des champions contre Aston Villa, le PSG peut décrocher sa place en finale de la Coupe de France ce mardi soir. Le club de la capitale affronte Dunkerque. À l’occasion de cette rencontre, Luis Enrique va notamment fêter des retrouvailles avec l’un de ses anciens chouchous.

Après s’être largement imposé sur la pelouse de l’ASSE ce week-end (1-6), le PSG est désormais tourné vers sa demi-finale de Coupe de France. À presque une semaine de son quart de finale aller de la Ligue des champions contre Aston Villa, le club de la capitale affronte Dunkerque ce mardi soir. Et à l’occasion de cette rencontre, Luis Enrique devrait fêter des retrouvailles assez particulières.

Retrouvailles prévues entre Luis Enrique... et Adrian Ortola !

En effet, Luis Enrique va renouer avec Adrian Ortola ce mardi soir comme le rapporte AS. Gardien titulaire de Dunkerque, le portier espagnol impressionne en Ligue 2 depuis le début de saison. Sa lecture du jeu et sa capacité de relance en font un des meilleurs à son poste dans le championnat. Les deux hommes se sont côtoyés au FC Barcelone entre 2014 et 2017. Avec le temps, Adrian Ortola a fini par conquérir le coeur de Luis Enrique, qui disposait pourtant de Claudio Bravo et Marc-André ter Stegen dans son effectif. Le gardien d’aujourd’hui 31 ans était considéré comme un chouchou de l’actuel coach du PSG.

Un autre gardien finalement titulaire contre le PSG ?

Mais finalement, les choses n’ont pas vraiment fonctionné pour Adrian Ortola. Après avoir enchaîné les prêts au Deportivo Alavés et au Deportivo La Corogne, il a quitté le FC Barcelone en 2019. Demba Ba, reconverti directeur sportif, a réussi à l’attirer à Dunkerque l’été dernier. Mais sauf retournement de situation, Adrian Ortola ne devrait pas être titulaire contre le PSG. En Coupe de France, Luis Castro accorde généralement sa confiance à Ewen Jaouen (19 ans). Luis Enrique va donc retrouver l’un de ses ex-chouchous dans les buts depuis le banc de touche ce mardi soir.