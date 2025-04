Pierre Ménès balance sur sa relation avec son «copain»

Pierrick Levallet

Journaliste depuis de très nombreuses années maintenant, Pierre Ménès a parfois été critiqué à cause de ses avis tranchés. L’ancien de chez Canal+ a notamment été dans le collimateur d’un champion du monde 1998 il y a quelques temps : Bixente Lizarazu. Mais finalement, leur relation s’est apaisée avec les années.

«C’est un mec sympa et intelligent»

« Mes relations avec Lizarazu ? Elles sont bonnes. On n’a jamais été extraordinairement proche, mais on a toujours été copain. C’est un mec sympa et intelligent. Je sais qu’il m’en a voulu à l’époque de la Coupe du monde en Corée parce que je lui mettais des sales notes, mais bon à l’époque, si je lui mettais des sales notes, c’est probablement parce qu’il n’était pas bon » a d’abord expliqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.

«C’est une très belle reconversion»

« Il était très proche d’un autre journaliste de L’EQUIPE qui était même mon chef. C’est une très belle reconversion pour Lizarazu et puis c’est un homme libre qui vit sa vie et qui est heureux » a-t-il ensuite ajouté. Voilà qui devrait plaire à l'ancien latéral gauche du Bayern Munich et de l'OM.