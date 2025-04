Antoine Dupont dans «l'ombre», ce crack va l'effacer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le mois dernier, le XV de France a réussi à décrocher un nouveau titre dans le Tournoi des 6 Nations. Malheureusement, Antoine Dupont n'a pas pu terminer le travail, puisqu'il s'est blessé gravement au genou face à l'Irlande. En revanche, Louis Bielle-Barrey a connu un destin bien différent, en étant élu meilleur joueur de la compétition. A seulement 21 ans, le jeune Bordelais passe les étapes avec brio, et il pourrait finir par faire mieux qu'Antoine Dupont.

Figure incontournable du rugby français depuis des années, Antoine Dupont fait partie des meilleurs joueurs du monde. En France, il est aussi devenu l'un des sportifs les plus appréciés du public et tente depuis des années de mener le XV de France vers d'immenses victoires. L'avenir de l'équipe nationale semble déjà tout tracé avec l'émergence de Louis Bielle-Barrey. Ce dernier pourrait même éclipser Antoine Dupont selon Vincent Moscato.

Dupont bientôt dans l'ombre de Bielle-Barrey ?

Désigné comme le meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations 2025, conclu par la victoire du XV de France, Louis Bielle-Barrey a un grand avenir devant lui. « Il peut dépasser Antoine Dupont parce qu'il a le poste adéquat. Toutes les grandes stars du rugby sont souvent venues de l'aile, parce qu'elles marquent beaucoup d'essais, qu'elles courent beaucoup et que c'est spectaculaire. C'est le sport que l'on aime. Les gamins, ils n'ont pas de posters d'Atonio ou de moi, ils ont des posters de Bielle-Barrey » commente Vincent Moscato dans le Super Moscato Show.

Le XV de France au sommet grâce à sa nouvelle star ?

En 2023, le XV de France a subi une terrible désillusion en s'inclinant en quarts de finale de sa Coupe du monde organisée sur ses terres. Avec un talent tel que Louis Bielle-Barrey dans ses rangs, la France peut aborder la suite avec plus de facilité. « Il a des qualités incroyables, il me surprend ce mec car physiquement quand même, il est épais comme un pique-feu et il défend comme un âne. Ce sont des hommes forts. Il peut faire de l'ombre à Dupont. Il peut devenir une énorme star du rugby. Il a 21 ans, des Coupes du monde, il en a 3 ou 4 devant lui. Il peut être la prochaine star qui fait gagner l'Equipe de France » poursuit Vincent Moscato.