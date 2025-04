Antoine Dupont : Son remplaçant sort du silence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, Antoine Dupont va manquer toute la fin de saison avec le Stade Toulousain. Un coup dur pour l'actuel leader du Top 14 qui peut désormais compter sur un nouveau capitaine à savoir Julien Marchand, qui récupère le brassard toulousain.

Le Stade Toulousain devra faire sans Antoine Dupont pour terminer sa saison et notamment tenter d'aller chercher un titre européen qui passera par un succès contre Sale dimanche en huitième de finale de la Coupe des champions. Pour l'occasion, Julien Marchand récupère le brassard de capitaine laissé libre par Dupont. Ce dernier évoque d'ailleurs l'absence du demi-de-mêlée.

Marchand sort du silence pour Dupont

« On connaît très bien ses qualités, on sait que c’est un joueur incroyable qui nous a apporté sur tellement de matchs et presque de saisons. Ce serait mentir de ne pas le prendre en compte », explique-t-il dans des propos rapportés par La Dépêche, avant de poursuivre.

«On va avancer sans Antoine»

« En revanche, il nous reste de très très bons joueurs dans l’équipe. Il ne faut pas se chercher d’excuses par rapport à une blessure, cela peut arriver. Celle d’Antoine est le cas. On ne va pas trop se chercher d’excuses. On a confiance en tous nos numéros 9. Ils ont prouvé pendant les doublons qu’ils étaient largement au niveau. On va avancer sans Antoine. Évidemment qu’on est triste et déçu pour lui, mais on va finir notre saison à fond, comme toujours », ajoute Julien Marchand.