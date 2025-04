Antoine Dupont : Sa victime va prendre sa revanche !

Axel Cornic

Si Antoine Dupont est une bénédiction pour le rugby français, il l’est beaucoup moins pour ses concurrents directs, qui le voient prendre toute la place. C’est le cas de Baptiste Serin, considéré comme l’un des meilleurs numéros 9 du Top 14, mais relégué à un rôle de troisième ou quatrième choix par Fabien Galthié, avec le XV de France.

Ce samedi, le Stade Toulousain va essayer de passer les quarts de finale pour se retrouver dans le dernier carré de la Champions Cup. Mais ce ne sera pas simple, puisqu’en face on retrouvera le RCT, qui réalise une saison phénoménale à l’image de son demi de mêlée, Baptiste Serin.

« Face à Dupont, on sait que l’on est barré et on relativise »

Et en l’absence d’Antoine Dupont, gravement blessé au genou depuis le 8 mars dernier, Serin pourrait bien prendre sa revanche après un 6 Nations 2025 où il n’a fait que de la figuration à Marcoussis. « Il ne l’a pas vécu comme une déception, il a tourné la page maintenant, il prend ce qu’il peut prendre » a confié l’ancien international Guy Accocebery, au Le Parisien. « Quand on se retrouve face à un phénomène comme Antoine Dupont, vraiment au-dessus des autres, on sait que l’on est barré et on relativise ».

« Galthié a très vite clairement montré sa préférence »

« Baptiste est un gagneur, il n’aime pas perdre. Quand Antoine est arrivé en équipe de France (en 2017), il y était déjà, lui (depuis 2016). Il l’a titillé au début. Il a même participé à sa progression » a fait remarquer celui qui a porté les couleurs de l’Union Bordeaux-Bègles de 1993 à 1999, comme Baptiste Serin. « Quand il a été doublé ensuite, ça a été difficile. D’autant que Fabien Galthié a très vite clairement montré sa préférence, même à un moment où c’était peut-être discutable. Il a fallu digérer tout ça. Mais aujourd’hui, c’est derrière lui ».