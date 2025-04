Ntamack oublie déjà Antoine Dupont

Axel Cornic

Gravement blessé au genou le 8 mars dernier, Antoine Dupont est out pour plusieurs mois et on n’attend son retour que pour l’automne prochain. En attendant, Romain Ntamack devra faire sans son meilleur partenaire, avec Paul Graou qui semble bien parti pour prendre la place de demi de mêlée titulaire au Stade Toulousain.

C’est fini, on ne verra plus Antoine Dupont sur un terrain de rugby cette saison. Le capitaine du XV de France a dû faire une croix sur la fin de la saison à cause d’une grave blessure au genou, qui a énormément fait parler lors du 6 Nations 2025. Le Stade Toulousain va désormais devoir faire sans lui, avec des rencontres très importantes à venir en Champions Cup comme en Top 14.

Paul Graou, le nouveau titulaire

Orphelin de son meilleur partenaire, Romain Ntamack va donc devoir mener le jeu toulousain au moins jusqu’à l’automne prochain. Mais il pourra compter sur Paul Graou, pressenti comme le nouveau titulaire en 9 à la place de Dupont. Il est en effet la solution la plus logique et ce dimanche, il sera aligné à la charnière pour le choc de la Champions Cup face au Sale Sharks. Naoto Saito est là pour le suppléer et le staff toulousain a même essayé Ange Capuozzo à la mêlée, pour se couvrir en cette fin de saison.

« Paul est un super joueur, qui monte en puissance depuis quelques années avec nous »

Normalement remplaçant, Graou va donc devoir assumer un tout nouveau rôle en l’absence d’Antoine Dupont. Et il pourra compter sur le soutien de ses coéquipiers, comme François Cros qui est persuadé qu’il se montrera au niveau. « Sur le plan sportif, nous avons de très bons mecs pour pallier son absence » a déclaré le troisième-ligne du Stade Toulousain et du XV de France. « Paul est un super joueur, qui monte en puissance depuis quelques années avec nous. On le soutient à 200% ».