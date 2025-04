OM - De Zerbi : «Ça commence à me gonfler», il craque en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM reste sur trois défaites consécutives avant de recevoir Toulouse dimanche, Eric Di Meco a pris la défense de Roberto De Zerbi. L’ancien joueur de l’OM, champion d’Europe en 1993, en a assez des « polémiques sur l’entraîneur » et attend une remise en question de la part des joueurs.

Après une troisième défaite consécutive, la quatrième lors des cinq derniers matchs, concédée le week-end dernier à Reims (3-1), l’OM a vécu une semaine très animée. Entre changement de management de Roberto De Zerbi et risque de début de mutinerie des joueurs, la tension est à son comble à Marseille, en pleine course à la Ligue des champions et qui doit à tout prix réagir dimanche à l’occasion de la réception de Toulouse.

« Ces polémiques sur l'entraîneur, ça commence à me gonfler »

« Ces polémiques sur l'entraîneur, ça commence à me gonfler. Moi, j'ai connu un football où l'entraîneur n'avait pas autant d'importance que ça. (...) Et les joueurs faisaient le job sur le terrain », a déclaré Eric Di Meco dans le Super Moscato Show sur RMC. Selon lui, ce sont surtout les joueurs qui sont responsables de la mauvaise passe de l’OM. « Il y a deux ans, il y avait eu une fronde des joueurs en début de saison parce que l'entraînement était trop dur avec (Igor) Tudor. Les mecs étaient allés pleurer devant le président parce que c'était trop difficile », a-t-il rappelé.

« Je veux bien qu'on tape sur le coach mais les joueurs doivent avoir acquis le minimum sur ce qu'il y a à faire sur un terrain »

« Je veux bien qu'on tape sur le coach mais les joueurs doivent avoir acquis le minimum sur ce qu'il y a à faire sur un terrain », a poursuivi Eric Di Meco. « Quand même... Tu joues une place en Ligue des champions. Tu ne l'as jamais fait dans ta vie, ou une seule fois, et tu n'as pas envie la semaine à l'entraînement ? Et tu marches sur le terrain quand il faut gagner le match ? Et moi on m'explique que c'est la faute de l'entraîneur ça ? »