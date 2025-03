PSG - Al-Khelaïfi : Le coup de gueule de Riolo !

Axel Cornic

Ce jeudi, Complément d’enquête a sorti son reportage très attendu sur Nasser Al-Khelaïfi, nommé Pouvoir, scandale et gros sous : les hors-jeu du PSG. Il a suscité beaucoup de réactions, mais beaucoup moins que ce qu’on aurait pu attendre, avec pas mal d’informations qui n’ont finalement pas surpris grand monde autour du Paris Saint-Germain.

Le soufflé est-il déjà retombé ? Depuis plusieurs semaines déjà, France Télévisions annonçait une enquête choc sur Nasser Al-Khelaïfi, avec notamment toute une partie sur les relations avec les autres présidents de Ligue 1. Mais si les preuves semblent être accablantes pour le boss du PSG, rien de vraiment nouveau n’a été appris avec ce Complément d’enquête.

Rien de vraiment nouveau ?

Car que ce soit Romain Molina ou encore des médias d’enquête, tous ont déjà parlé des agissement souvent douteux d’Al Khelaïfi. Pour Blast, le journaliste indépendants avait notamment révélé en juin dernier comme le président du PSG et certains de ses hommes de mains avaient mis la pression sur Kylian Mbappé. Il était notamment de question de chantage, avec une affaire d’avortement que le club aurait aidé à couvrir.

« Alors comme on savait… tout va bien »

Au lendemain de la diffusion de ce reportage sur France 2, la surprise n’est donc pas grande. Et cela semble bien avoir le don d’agacer Daniel Riolo ! « Alors comme on savait… tout va bien. Roulez tranquille. NAK (Nasser Al-Khelaïfi) s’occupe de tout… » a écrit le journaliste et éditorialiste de RMC Sport sur X, réagissant à une vidéo d’Ici parlant justement d’un Complément d’enquête pas vraiment innovateur.