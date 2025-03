PSG - Qatar : Le pire évité grâce à Nicolas Sarkozy ?

Axel Cornic

Parmi les clubs les plus influents de la planète, le Paris Saint-Germain a énormément changé depuis une dizaine d’années et l’arrivée de QSI dans son capital. Un succès en grande partie dû à Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, qui avait joué les VRP de luxe avec l’émir du Qatar pour qu’il achète le club.

Voilà plus d’une dizaine d’années que le Qatar a pris le PSG, pour en faire l’un des plus grands clubs d’Europe. Et si sportivement les choses bloquent toujours sur la Ligue des Champions, on peut dire qu’au niveau de l’image le travail fait est colossal, avec désormais une marque mondialement connue.

Plus de dix ans de PSG version QSI

Il est loin le PSG qui flirtait avec la descente en Ligue 2 et qui était moqué par tout le football français ! Désormais, Paris empile les titres en Ligue 1 et est désormais premier avec 12 victoires, devant notamment l’ASSE et l’OM qui en ont respectivement 10 et 9. Et un homme bien connu se cache derrière l’incroyable métamorphose parisienne !

« On a besoin du PSG, on ne peut pas laisser le PSG mourir, ce n’est pas possible »

Il s’agit évidemment de Nicolas Sarkozy, qui avait utilisé de son influence pour convaincre le Qatar d’investir au PSG. « On a besoin du PSG, on ne peut pas laisser le PSG mourir, ce n’est pas possible » a confié le journaliste Philippe Auclair au sujet de l’ancien président de la République, dans le Complément d’enquête diffusé ce jeudi. « Surtout quand on est Nicolas Sarkozy et qu’on aime le PSG ».