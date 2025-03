Départ du Qatar : Le projet historique de Sarkozy avec le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La décision semble acté. Le Qatar devrait, prochainement, annoncer son départ du Parc des Princes suite à la décision de la Mairie de Paris de ne pas vendre l'enceinte. Des rumeurs évoquent un possible déménagement du côté de Messy, dans le 91. Très proche de la direction du PSG, Nicolas Sarkozy opterait, quant à lui, pour une autre option.

Que les supporters parisiens profitent du Parc des Princes. Dans les prochaines années, le PSG devrait évoluer loin de ses terres, essentiellement pour des raisons financières. Le Qatar estime que la décision de la Mairie de Paris de ne pas vendre le stade ne lui laisse pas le choix. Le fait de ne pas être propriétaire de son propre écrin représente un frein économique trop important pour Nasser Al-Khelaïfi, qui se dirigerait vers Massy. Cette information a été démentie par le PSG, mais pour Daniel Riolo, ce déménagement ne fait plus le moindre doute.

« C’est quasiment acté »

« C’est quasiment acté, reste à savoir simplement le site. La bagarre fait rage car c’est un investissement colossal, entre un milliard et un milliard et demi, avec des retombées économiques monstrueuses pour l’endroit géographique où ça va atterrir. Il va y avoir un marché pour faire des transports, des parkings à construire, des boutiques à construire » a confié le journaliste sur le plateau de l’After Foot.

Un conflit avec Sarkozy ?

Si les regards se tournent vers Massy, quelques voix discordantes se font entendre. Très proche du Qatar, Nicolas Sarkozy a présenté une autre vision. « Sarkozy milite pour le truc à Saint-Quentin. Il pousse, on sait qu’il est très proche de Nasser, Valérie Pécresse… Bref, la droite francilienne milite plus pour ce projet-là. Si jamais ils le font en se disant qu’ils régleront après le problème des terres agricoles, des écolos… Ça ils l’ont déjà fait sur d’autres projets, et derrière ça a bloqué. L’A69, j’imagine que tout était booké, résultat le chantier n’avance plus » a confié Riolo sur RMC.