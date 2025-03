Neymar au PSG, c’est confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis 2023, Neymar n’est plus au PSG et pourtant, aujourd’hui, de nombreux fans du club de la capitale revoient le Brésilien à Paris. Tout cela est possible grâce à Désiré Doué. Arrivé l’été dernier de Rennes, le crack français rappelle Neymar à plus d’un dans sa façon de jouer. Et même ceux qui ont côtoyé Doué de près ont fait ce rapprochement.

Ce n’est pas un secret, Désiré Doué est un grand fan de Neymar. Le joueur du PSG s’en est beaucoup inspiré. « Chacun s’inspire de joueur, moi c’est Neymar. Je m’inspire d’autres joueurs aussi et j’essaye de perfectionner mon jeu match après match », expliquait récemment Doué, tout récent international français.

« Il a vraiment le style de Neymar »

Et cette inspiration se ressent sur le terrain. En effet, aujourd’hui, les comparaisons sont nombreuses entre Désiré Doué et Neymar et ils sont beaucoup à revoir le style du Brésilien avec le joueur du PSG. Djed Spence, qui a joué avec Doué à Rennes, va même dans ce sens. En effet, pour Rio Ferdinand Presents, l’ancien Rennais a confié : « Tu connais Désiré Doué, du PSG ? On a joué ensemble à Rennes, il est générationnel, il me rappelle Neymar. Il a vraiment le style de Neymar. Quand je m’entrainais avec lui à Rennes, il avait 17 ans et je me disais : « Ce mec va être fou ». Et aujourd’hui, il est au PSG ».

« C’est flatteur »

En marge du dernier rassemblement de l’équipe de France, Désiré Doué s’était d’ailleurs exprimé sur les comparaisons avec Neymar, mais aussi avec Kylian Mbappé. Et à ce propos, le joueur du PSG avait alors répondu : « Kylian Mbappé c'est Kylian Mbappé. C'est un très grand joueur parmi les plus grands du monde. De le côtoyer, j'espère pouvoir tirer des conseils. Il a sa personnalité, j'ai la mienne. Mais la comparaison avec lui, comme celle avec Neymar pour le jeu c'est flatteur ».