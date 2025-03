PSG : Projet à 1 milliard d’euros, «c’est quasiment acté»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Face au refus de la mairie de Paris de céder le Parc des Princes, le PSG a décidé de partir et de construire son propre stade. Reste à savoir quel site accueillera le nouveau stade du club de la capitale, mais le journaliste Daniel Riolo a assuré que le projet, estimé entre un milliard et un milliard et demi d’euros, était quasiment acté.

Le PSG semble bel et bien décidé à quitter le Parc des Princes. Le club de la capitale essaye depuis plusieurs années de le racheter, mais s’est toujours heurté au refus de la mairie de Paris. Le Paris Saint-Germain a alors laissé planer la menace d’un départ pour construire son propre stade, un projet qui semble plus que jamais sur le point de voir le jour.

« C’est quasiment acté, reste à savoir simplement le site »

« C’est quasiment acté, reste à savoir simplement le site », a assuré le journaliste Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC, alors que Massy, Ris-Orangis, ou bien Saint-Quentin-en-Yvelines ont été évoqués. « La bagarre fait rage car c’est un investissement colossal, entre un milliard et un milliard et demi, avec des retombées économiques monstrueuses pour l’endroit géographique où ça va atterrir. Il va y avoir un marché pour faire des transports, des parkings à construire, des boutiques à construire. »

« C’est énorme pour une région d’accueillir un tel projet, c’est pour ça que la bagarre est aussi forte »

Daniel Riolo poursuit : « C’est énorme pour une région d’accueillir un tel projet, c’est pour ça que la bagarre est aussi forte et que tous les jours, on dit que c’est untel qui est favori, untel est favori. Même si demain ils décident, derrière, il suffit de regarder ce qui s’est passé avec des projets comme Notre Dame des Landes, l’A69, ou Natura 2000, derrière, s’ils ne choisissent pas le bon endroit sans se soucier de ce qui peut arriver : les manifs, les écolos, les terres agricoles… »