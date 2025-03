Ousmane Dembélé : La prédiction folle

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

But sur but. Voici comment on pourrait qualifier le début de l'année civile d'Ousmane Dembélé avec le PSG. En pleine confiance dans un nouveau rôle déniché par Luis Enrique, l'international français brille avec son club et ce n'est qu'un début selon Pedro Miguel Pauleta, ancien meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avant le rachat du club par les Qataris.

En 2025, c'est 22 buts marqués en 17 matchs pour Ousmane Dembélé. Soit mieux que les 17 réalisations de Kylian Mbappé ou les 12 buts d'Harry Kane, de Robert Lewandowski ou encore de Mohamed Salah. Deux fois plus qu'Erling Braut Haaland, serial buteur de Manchester City et ses 10 réalisations. Repositionné à un poste plus axial par Luis Enrique, le numéro 10 du PSG flambe, comme l'avait prévu Pedro Miguel Pauleta.

«On ne l’arrête plus»

Au début de l'année civile, l'ancien avant-centre du PSG assurait qu'Ousmane Dembélé finirait le meilleur du championnat cette saison. Pour Le Parisien, Pauleta a partagé son ressenti. « Depuis le début de saison, on voyait qu’il se sentait vraiment bien dans cette équipe et dans ce groupe, explique l’ancien capitaine du PSG. Ses prestations étaient excellentes et il se créait beaucoup d’occasions. Il a commencé à enchaîner les buts et avec la confiance, on ne l’arrête plus ».

«Il n’a pas fini sa progression et va encore améliorer sa finition»

Cependant, Ousmane Dembélé n'a clairement pas atteint son plafond de verre. Pedro Miguel Pauleta a fait une prédiction pour le quotidien de la capitale. « Ousmane peut marquer encore plus, il a la capacité pour ça. C’est un joueur en pleine confiance qui peut faire la différence à chaque match grâce à sa technique et sa vitesse. Il frappe très bien des deux pieds. Pour moi, il n’a pas fini sa progression et va encore améliorer sa finition. J’espère qu’il va finir meilleur buteur et emmener le PSG au plus haut ».