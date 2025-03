Vente PSG : Il vend la mèche pour le Qatar !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs mois, la rumeur d'une vente du PSG circule avec la possibilité d'un désengagement du Qatar, 13 ans après le rachat du club. Une hypothèse qui a pris de l'ampleur avec l'entrée au capital du groupe américain Arctos. Mais selon Michel Denisot, il s'agit d'un projet sur le long terme, ce qui n'est donc évidemment pas compatible avec une vente du PSG.

Depuis le rachat du PSG par le Qatar en 2011, un désengagement est évoqué notamment après la Coupe du monde 2022 organisé sur les terres du petit Etat. Et ces derniers mois, ces rumeurs se sont amplifiées, notamment avec l'arrivée dans le capital d'Arctos. Cependant, Michel Denisot, invité à commenter le travail de Nasser Al-Khelaïfi, assure qu'il s'agit d'un projet à long terme, ce qui sous-entend qu'une vente du PSG n'est pas dans les tuyaux.

«C’est un projet qui s’est inscrit dans la durée»

« C’est le record désormais, et il a beaucoup de signification. C’est un projet qui s’est inscrit dans la durée, avec beaucoup de victoires et de titres, et une constance impressionnante », estime l'ancien président parisien sur le site officiel du PSG.

«Nasser Al-Khelaïfi a eu une grande ambition»

Et alors que Nasser Al-Khelaïfi a battu le record de longévité pour un président du PSG, Michel Denisot a encensé le travail du dirigeant qatari : « Il a eu une grande ambition pour faire de ce club ce qu’il est aujourd’hui, et surtout il a été un grand professionnel ».