PSG - Al-Khelaïfi : Des révélations fracassantes du clan Rabiot ?

Jeudi soir sur France 2, l’émission Complément d'enquête, intitulée « Pouvoir, scandale et gros sous : Les hors-jeu du PSG », sera consacrée à Nasser Al-Khelaïfi. Un reportage au cours duquel Véronique Rabiot, mère et agente du milieu de terrain de l’OM, a été interrogée et pourrait faire des révélations sur la gestion du PSG et les méthodes employées par son président.

Le 17 février dernier, Complément d’enquête révélait des extraits vidéos explosifs d’un conseil d’administration de la LFP ayant eu lieu le 14 juillet dernier. On y voyait les présidents de Ligue 1 s'écharper sur la question de l’attribution des droits TV de la Ligue 1, avec des échanges tendus notamment entre Nasser Al-Khelaïfi, John Textor et Joseph Oughourlian.

Véronique Rabiot interrogée dans le Complément d’enquête sur Al-Khelaïfi

Ce qui n’était qu’un extrait d’un reportage qui sera diffusé ce jeudi 27 mars soir sur France 2 à 23h et consacré au PSG et son président. Une enquête au cours de laquelle Véronique Rabiot risque de faire des révélations sur le club de la capitale et les méthodes de Nasser Al-Khelaïfi. En effet, la mère et représentante du joueur de l’OM Adrien Rabiot, formé à Paris, sera dans les fauteuils rouges de l'émission.

« Ses vérités sur les coulisses du PSG et les méthodes de son président »

C’est ce qu’a fait savoir Complément d’enquête à la veille de la diffusion de son reportage, indiquant : « La mère et conseillère du joueur Adrien Rabiot nous livre ses vérités sur les coulisses du PSG et les méthodes de son président. »