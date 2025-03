PSG - Qatar : Révélations explosives à la télévision ?

La rédaction

Le PSG et son président, Nasser Al-Khelaïfi, se retrouvent au cœur d’une nouvelle controverse avec la diffusion d’un reportage explosif sur France 2, intitulé Pouvoir, scandale et gros sous : Les hors-jeu du PSG. Prévu pour le 27 mars, ce complément d’enquête explore les méthodes du dirigeant qatari et les tensions au sein du football français, avec des témoignages inédits d’anciens proches.

Alors que Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a été mis en examen pour complicité d'abus de pouvoir dans l'affaire Lagardère, le dirigeant qatari se retrouve au cœur de nouvelles controverses. Après une première annonce par L’Équipe, France 2 a officialisé la diffusion d’un complément d’enquête sur le président du PSG, intitulé «Pouvoir, scandale et gros sous : Les hors-jeu du PSG». Ce reportage sera diffusé en exclusivité sur France 2 le jeudi 27 mars à 23h.

Pouvoir, scandale et gros sous : Les hors-jeu du PSG

L’Équipe avait précédemment révélé que l’émission s’intéressera de près aux méthodes de Nasser Al-Khelaïfi et à l’influence de ce dernier dans le football français. Ce reportage sera marqué par la présence d'anciens et actuels proches du président du PSG, qui partageront leurs témoignages. Tristan Waleckx, l'habituel animateur de l'émission, interrogera ces témoins pour mieux comprendre l’étendue de son pouvoir.

«Nasser, tu tyrannises tout le monde»

Les polémiques liées à Nasser Al-Khelaïfi avaient été largement exposées lors d'une fuite d’une réunion entre présidents de Ligue 1. Joseph Oughourlian, président du RC Lens, avait alors dénoncé le comportement du dirigeant parisien :

«Nasser, je pense que tu devrais respecter les autres présidents. Il faut que tu comprennes un concept qui visiblement vous échappe chez beIN, ou au PSG, ou aux deux, qui s’appelle le conflit d’intérêts. Tu intimides tout le monde.»

De son côté, John Textor, propriétaire de l’OL et homme d'affaires américain, avait ajouté : «Nasser, tu tyrannises tout le monde.» Ces échanges ont clairement agacé le président du PSG, qui a répondu vivement : «John, arrête de parler, tu ne comprends rien. Tu es un cowboy qui vient de nulle part et tu viens nous parler ?»