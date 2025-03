Daniel Riolo va partir, c’est confirmé sur RMC !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Originaire de la région parisienne et habitant aujourd’hui dans la capitale, Daniel Riolo a confirmé ce lundi son départ imminent de Paris. Critiquant les politiques municipales, ne manquant pas de tacler la maire Anne Hidalgo, le journaliste de RMC déplore un cadre de vie devenu trop contraignant l’obligeant à partir.

Membre phare de l’émission After Foot diffusée chaque soir sur RMC, Daniel Riolo est également un supporter du PSG depuis ses jeunes années. Un attachement logique car s’il est d’origine italienne, c’est bien en région parisienne que le journaliste a grandi. Daniel Riolo habite aujourd’hui dans la capitale, mais plus pour très longtemps comme il l’avait révélé le mois dernier sur RMC.

Daniel Riolo va quitter Paris

Présent occasionnellement dans l’émission Estelle Midi, Daniel Riolo avait révélé qu’il allait bientôt déménager, la faute à Anne Hidalgo et ses équipes. « Je l’avais dit déjà en rigolant au moment de la dernière élection, ça avait fait plaisir à Ian Brossat (sénateur de Paris et porte-parole du PCF) qui voulait absolument que je quitte Paris, sa ville, évidemment… Oui, c’est devenu trop compliqué. Tout est devenu trop compliqué, déplorait le journaliste. La plupart (des Parisiens) vous diront que ce qu’ils aiment, ce que j’aimais en tout cas dans toutes mes années parisiennes, c’est la vie de quartier. Paris c’est ça, une succession de petits quartiers, de petits villages. Le problème c’est qu'on ne peut plus se déplacer, car elle (Anne Hidalgo) ne veut plus la moindre voiture, tout est devenu compliqué, qu’elle nous chasse car elle a absolument tout augmenté : les taxes, le stationnement… Moi, j’aurais bien aimé me déplacer à vélo mais ce n'est pas très bien organisé encore. Les familles, on n’en parle même pas. Elle a empêché les gens qui voulaient faire venir leurs parents, je sais qu’à un moment ça a bloqué, mes parents ne pouvaient plus venir me voir. C’était plus possible car ils ne pouvaient plus se garer dans le quartier, elle a cassé plein de liens qu’on avait avec la ville et la façon dont on avait envie de vivre. On a l’impression qu’elle visait une seule population, ses électeurs qu’elle devait contenter et qui continuent de trouver formidable tout ce qu’elle a fait. Donc elle en a exclu d’autres de fait, et comme en plus énormément de choses ont augmenté, on est obligé de se barrer. »

« Ils m’ont chassé »

Et ce lundi, Daniel Riolo a profité d’un débat concernant la végétalisation de 500 nouvelles rues parisiennes pour réaffirmer qu’il ne serait bientôt plus concerné par les décisions de la Mairie. « Plus pour très longtemps », a-t-il lancé à Estelle Denis qui l'avait présenté comme le seul habitant de Paris intra-muros sur le plateau. « On ne sait pas quelles seront les rues, on connaît très bien les inconvénients, a réagi Daniel Riolo sur le sujet. Déjà qu’il y a plein de vieux qui ne peuvent plus venir, ils ne viendront plus car ils ne pourront plus se garer en bas de chez eux puisque ça va provoquer la disparition de plein de places de parking, donc les personnes âgées seront chassées de Paris, puisque quand tu dois te garer à deux rues, ça devient pénible, il suffit que t’aies un sac et c’est mort. Ils ne nous ont pas dit les rues encore, les places de parking qui vont disparaître, de toute façon c’est sans arrêt. Donc ils ont une vision de l’évolution de cette ville qui n’est faite que pour une poignée de personnes. Déjà que j’avais prié pour qu’ils ne soient plus élus en 2020, je vais continuer mais de toute façon ils ont réussi, ils m’ont chassé ».