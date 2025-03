F1 - Verstappen : La séparation qui le fait craquer !

Pierrick Levallet

Alors que la saison vient à peine de débuter, Red Bull opère déjà un grand changement. L’écurie autrichienne va en effet se séparer de Liam Lawson et le renvoyer chez Racing Bulls. Yuki Tsunoda va faire le chemin inverse et rejoindre Max Verstappen. Le Néerlandais aurait d’ailleurs assez mal reçu cette décision.

Seulement deux courses après le début de saison de F1, Red Bull préparerait déjà un changement majeur. L’écurie autrichienne devrait en effet se séparer de Liam Lawson. Arrivé pour remplacer Sergio Pérez cette année, le pilote néo-zélandais n’a pas vraiment convaincu en Australie et en Chine. Résultat, Red Bull devrait le renvoyer chez Racing Bulls et promouvoir Yuki Tsunoda aux côtés de Max Verstappen avant le Grand Prix du Japon (6 avril). Cette décision a d’ailleurs été plutôt mal reçue par le quadruple champion du monde.

Verstappen ne digère pas le départ de Lawson

D’après les informations du Telegraaf, Max Verstappen estimerait que le choix de se séparer de Liam Lawson est précipité. Le pilote de 23 ans avait montré un potentiel intéressant l’an dernier chez Racing Bulls, et n’a pas eu le temps de prendre ses marques chez Red Bull. Pour le Néerlandais, cela illustrerait le mauvais management de l’écurie autrichienne. Dans le même temps, Max Verstappen s’inquiéterait du potentiel sort réservé à Yuki Tsunoda au cours des semaines à venir.

Le départ d'Adrian Newey a tout changé ?

Et pour Ralf Schumacher, le départ d’Adrian Newey de Red Bull ferait toute la différence dans la manière de gérer les pilotes au sein de l’équipe autrichienne. « Red Bull dit qu’un homme ne fait pas la pluie et le beau temps. Moi je dis qu’un seul homme peut faire la différence, si l’ambiance est bonne. Si vous connaissez Adrian Newey, vous savez comment il est. Il est extrêmement ambitieux, il implique toute son équipe, il est fédérateur. A côté de cela c’est aussi un père de famille exceptionnel et il passe du temps à la maison avec ses proches parce qu’il réussit à créer cette ambiance. Je pense que cela fait toute la différence » a récemment expliqué le frère du légendaire Michael Schumacher.