F1 : Transfert de Verstappen, la réponse de Mercedes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Quadruple champion du monde, Max Verstappen est en quête d’un 5ème couronne et c’est encore au volant d’une Red Bull que le Néerlandais va tenter d’aller la décrocher. Le pilote de 27 ans n’a donc pas bougé d’écurie, mais voilà que son avenir fait d’ores et déjà l’objet de nombreuses rumeurs. Alors que Verstappen est notamment annoncé chez Mercedes, Toto Wolff a pris la parole sur le sujet.

Avec le départ de Lewis Hamilton chez Ferrari, Mercedes a dû lui trouver un remplaçant durant l’intersaison. Le choix s’est finalement porté sur Kimi Antonelli, mais les rumeurs ont été nombreuses. Le nom de Max Verstappen avait ainsi été évoqué. Le Néerlandais a cependant continué chez Red Bull, mais voilà qu’avec le quadruple champion du monde, cela pourrait n’être que partie remise. En effet, Verstappen est à nouveau annoncé dans le viseur de Mercedes.

Verstappen chez Mercedes ?

Alors que la saison vient à peine de commencer, un futur départ de Max Verstappen est évoqué. Dernièrement, c’est Zak Brown, PDG de McLaren, qui envoyait le pilote Red Bull chez Mercedes : « Oh, je pense qu'il partira à la fin de l'année. Le plus probable est qu'il aille chez Merc [Mercedes]. On parle aussi d'Aston Martin, avec l'arrivée d'Adrian Newey. Mais aussi génial que soit Adrian - et il est le plus grand de tous les temps - vous avez besoin de toute une équipe autour de vous. Vous avez besoin d'une culture. Cela prend du temps. Si je devais parier, je miserais sur Merc. Au cours des dix dernières années, ils ont remporté le championnat sept ou huit fois. L'année dernière, ils ont gagné cinq courses. Ils ont de la stabilité. Nous savons que Toto l'aime bien ».

« Cette question n’est pas pertinente pour le moment »

Mais que pense-t-on chez Mercedes de tout ce qui se dit à propos de Max Verstappen ? La question a été posée à Toto Wolff. Et rapporté par NextGen Auto, le patron de l’écurie allemande a fait savoir : « Aucune réaction. La saison folle des transferts commence tôt cette année, peut-être dès maintenant ! Nous maintenons notre décision de faire confiance à nos deux pilotes. (…) Si je peux recruter Verstappen pour 2026, je le fais ? Cette question n’est pas pertinente pour le moment. C’est hors sujet. Il n’y a aucun échange à avoir sur le sujet, nous soutenons nos pilotes, et ils sont tous deux exceptionnels ».