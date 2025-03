F1 - Ferrari : Nouveau calvaire pour Lewis Hamilton ?

Pierrick Levallet

Le début de saison n’est pas aussi rayonnant qu’escompté pour Ferrari. Après le Grand Prix d’Australie, celui de Chine a viré au cauchemar avec les disqualifications de Charles Leclerc et Lewis Hamilton. L’écurie italienne a encore un train de retard sur McLaren. Frédéric Vasseur peine d’ailleurs à comprendre les difficultés du Britannique avec sa monoplace.

L'exercice 2025 de F1 n’est pour le moment pas aussi rayonnante qu’escompté pour Ferrari. Lors du Grand Prix d’Australie, la Scuderia a vu Charles Leclerc terminer 8e et Lewis Hamilton 10e. Celui de Chine a ensuite viré au cauchemar le week-end dernier. Les deux pilotes de l’écurie italienne ont été disqualifiés pour non-conformité de leur monoplace. De plus, Lewis Hamilton a rencontré quelques difficultés avec sa voiture. Et Frédéric Vasseur peine à comprendre ce qui cloche.

«Nous sommes toujours à la limite»

« Je pense que nous avons tiré beaucoup de choses positives de ce week-end, à commencer par la pole et la victoire de Lewis et le rythme de course de Charles. Nous avons aussi des points négatifs, comme le fait qu’il est beaucoup plus difficile de comprendre le rythme de Lewis en course ou le rythme que nous avions à la fin des qualifications. Nous sommes toujours à la limite pour obtenir le meilleur de la voiture et de l’équipe et nous devons nous améliorer dans ce domaine » a ainsi avoué le patron de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Nous ne tirons pas encore le meilleur parti de la voiture»

« J’ai encore du mal à me faire une idée claire de la situation. Samedi, après la course Sprint, nous étions en pleine forme et deux heures plus tard, nous étions en difficulté. Je pense qu’il est trop tôt. J’ai le sentiment que nous ne tirons pas encore le meilleur parti de la voiture » a ensuite ajouté Frédéric Vasseur. À voir maintenant si Ferrari parviendra à régler les problèmes de Lewis Hamilton avant le Grand Prix du Japon le 6 avril prochain.