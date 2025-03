F1 : La folie qui fait craquer Lewis Hamilton !

Pierrick Levallet

Le Grand Prix de Chine a viré au fiasco pour Ferrari. Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont été disqualifiés pour non-conformité de leur monoplace. Mais avant que la sanction ne tombe, le septuple champion du monde a éprouvé certaines difficultés au volant de sa voiture. Il a d’ailleurs fait savoir qu’il avait tenté un coup qu’il ne retentera pas à l’avenir.

S’ils ont terminé respectivement à la 5e et 6e place du Grand Prix de Chine ce dimanche, Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont finalement écopé d’une sanction cauchemardesque. Les deux pilotes de Ferrari ont été disqualifiés pour non-conformité de leur monoplace. Mais avant cela, Lewis Hamilton avait connu quelques difficultés sur la piste de Shanghai. À la sortie des stands, avec des gommes fraîches, il affichait notamment un rythme similaire à Max Verstappen, alors que celui-ci roulait avec des pneus usés. Le septuple champion du monde explique cela par un coup qu’il a tenté, et qu’il ne refera plus jamais.

«Il ne faut plus jamais refaire ça !»

« Nous avons surtout apporté d’autres modifications, mais pas massives, plutôt petites. Mais l’ensemble a aggravé la situation. Charles avait testé quelque chose à Bahreïn, et je ne l’avais pas testé, mais nous avons tous les deux fait pareil, et c’était fou ! Je sais qu’il ne faut plus jamais refaire ça ! » a confié Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.

Nouveau scandale pour Hamilton en F1 ?

Le pilote de 40 ans est d’ailleurs pris dans un scandale malgré lui suite au Grand Prix de Chine. Dans une communication radio diffusée pendant la course, on peut entendre que l’ingénieur de Ferrari souhaite que Lewis Hamilton échange sa place avec Charles Leclerc. Sauf que le Britannique ne semblait pas spécialement emballé par l’idée. Frédéric Vasseur a alors tenu à corriger le tir. « C’est une blague de la part de la FOM (Formula One Management), parce que le premier appel est venu de Lewis - c’est lui qui nous a demandé d’échanger. Mais pour faire le spectacle, pour créer du chaos autour de cette situation, ils n’ont diffusé que la deuxième partie de la discussion. C’est Lewis qui a demandé l’échange. Je ne suis même pas sûr que vous verrez cette situation dix fois cette saison dans d’autres équipes. Et franchement, depuis le mur des stands, on a vraiment apprécié l’appel de Lewis » a expliqué le patron de Ferrari.