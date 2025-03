F1 : Son «pire cauchemar» se produit en pleine course

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lando Norris a frôlé la catastrophe au volant de sa McLaren lors du Grand Prix de Chine après avoir rencontré un sérieux problème de freins en fin de course. Malgré un rythme impressionnant qui l'a mené à la deuxième place, juste derrière son coéquipier Oscar Piastri, le Britannique a dû gérer son « pire cauchemar » pour sécuriser un doublé pour l'équipe.

Le début de saison réussit décidément très bien à McLaren. Vainqueur en Australie, Lando Norris était encore sur le podium en Chine, derrière son coéquipier Oscar Piastri. Mais la fin de la course fut très délicate pour le Britannique, les freins de sa monoplace ayant lâché, l’obligeant à redoubler de vigilance pour atteindre la ligne d’arrivée et conserver sa place. Lando Norris l’assure, il a vécu son « pire cauchemar ».

« C’est effrayant »

« C’est effrayant. C’était mon pire cauchemar, a confié Norris, rapporté par F1Only. Quand je fais un cauchemar, c’est quand les freins lâchent. Je perdais deux, trois, quatre secondes sur les deux derniers tours, alors j’avais un peu peur, mais nous avons survécu et nous avons tenu jusqu’à la fin. Nous aurions aimé essayer et mettre un peu de pression sur Oscar, mais pas aujourd’hui. Nous sommes satisfaits, c’est un excellent résultat, et nous recommencerons la prochaine fois. »

« J’étais un peu nerveux »

« Il y a eu quelques moments amusants. Mais ensuite, George m’a eu sur les arrêts aux stands. J’étais un peu nerveux, mais le rythme était bien meilleur lors du deuxième relais, poursuit Lando Norris. Une course difficile avec la gestion [des pneus et des freins]. Je ne pense pas que beaucoup de gens s’attendaient à un seul arrêt aujourd’hui, donc c’était bien. Oscar a bien piloté. Il a été rapide tout au long de la course. J’ai essayé de me rapprocher, mais je n’ai pas pu, donc je suis content de ma deuxième place. C’est un bon résultat pour nous en tant qu’équipe avec un doublé, donc un grand merci à tout le monde. C’est comme ça que nous voulions que la course se déroule. »