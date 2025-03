Ntamack : La bonne nouvelle après Antoine Dupont !

Axel Cornic

Gravement touché à un genou lors du choc face à l’Irlande le 8 mars dernier, Antoine Dupont sera absent entre huit et neuf mois. Un coup dur pour le Stade Toulousain, qui pourra toutefois compter sur les autres stars de son effectif et notamment Romain Ntamack, qui sera désormais seul aux manettes de l’équipe.

La longue attente a commencé. Ce lundi, Antoine Dupont s’est fait opérer au genou et a donc déjà entamé son travail de récupération, dans l’espoir de revenir le plus vite possible. Et pour le moment, l’optimisme règne autour du capitaine du XV de France qu'on avait laissé sur le podium du Stade de France avec le trophée du 6 Nations 2025.

Dupont opéré avec succès

Contacté par Midi Olympique ce mardi, un membre du staff du Stade Toulousain a déclaré que « tout s’est bien passé » avec l’opération de Dupont. Mais quand va-t-il pouvoir revenir ? Certains pensent qu’il va devoir prendre tout son temps et misent plutôt sur un retour avec le XV de France pour le Tournoi des 6 Nations 2026. D’autres nourrissent beaucoup plus d’espoirs, avec une présence dès le choc des Autumn Nations Series du 8 novembre prochain, face à l’Afrique du Sud.

Ntamack et les internationaux de retour en Coupe d’Europe ?

En attendant, le Stade Toulousain va pouvoir compter sur les autres internationaux français de son équipe. D’après les informations de France Bleu, Romain Ntamack n’était pas présent à l’entrainement ce mardi après avoir déjà loupé le match contre l’UBB et c’est également le cas des autres vainqueurs du 6 Nations 2025. Tous sauf Pierre-Louis Barassi, qui s’est blessé au même moment qu’Antoine Dupont le 8 mars dernier, avec une commotion célébrable. Tout porte à croire que Ntamack et les autres internationaux seront de retour pour le 8e de finale de la Champions Cup face à Sale, le 6 avril.