TF1 : Dupont - Mbappé, c’est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré les très belles audiences réalisées par le match entre la France et la Croatie dimanche soir, TF1 n'arrive pas à faire mieux que les scores de France Télévisions durant le Tournoi des VI Nations. C'est donc la confirmation que depuis quelques temps, la bande d'Antoine Dupont réunie plus de téléspectateurs que celle de Kylian Mbappé.

Dimanche soir, le match entre l'équipe de France et la Croatie a ravivé la flamme entre les Bleus et leurs fans. Et pour cause, TF1 a réuni en moyenne 6,3 millions de téléspectateurs, soit environ 34,3% de part d'audience. Il s'agit du meilleur score pour un match des Bleus cette saison.

Meilleures audiences pour le XV de France

Un joli score qui ne permet toutefois pas de battre les audiences réalisées par le XV de France durant le Tournoi des VI Nations. En effet, selon Médiamétrie, Antoine Dupont et ses potes ont réuni en moyenne 7,3 millions de téléspectateurs sur l'ensemble de leurs cinq matches, tous diffusés sur France Télévisions. Evidemment, le clou du spectacle contre l'Ecosse a été le plus suivi. 9,5 millions de téléspectateurs, avec une pointe à 10,7 millions, ont suivi le sacre des Bleus, ce qui représentait 46,1%. Des chiffres impressionnants qui confirment que pour le moment, les Bleus d'Antoine Dupont sont plus suivis que ceux de Kylian Mbappé.

TF1 va répliquer ?

D'ailleurs, les scores du Tournoi des VI Nations sur France Télévisions ne sont pas passés inaperçus du côté de TF1 qui pourrait tenter à moyen terme de racheter les droits de la compétition comme l'expliquait récemment le journaliste du Parisien Romain Baheux : « Les audiences ne sont pas juste bonnes, elles sont excellentes. Les Bleus ont battu hier soir le record pour un match dans le Tournoi en France, avec 9,5 millions de téléspectateurs devant France-Ecosse. Et en effet, les droits de diffusion de la compétition intéressent TF1, qui détient déjà ceux de la Coupe du monde et de la tournée d'automne. La première chaîne pourrait se positionner pour retransmettre les rencontres du Tournoi à partir de 2026, mais celles-ci sont toutes dans la liste des événements sportifs à diffuser en clair mise en place par le gouvernement. Cela signifie que TF1 doit passer sur son antenne, ou sur l'une des chaînes de son groupe comme TMC, un Italie-Galles ou un Ecosse-Irlande. Et payer pour cela, par extension ».