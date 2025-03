Antoine Dupont : Le coup de foudre après Iris Mittenaere !

Pierrick Levallet

Si Antoine Dupont s’est gravement blessé au genou contre l’Irlande, le XV de France a malgré tout remporté le Tournoi des 6 Nations. Fabien Galthié et le staff des Bleus ont mis l’accent sur le bomb squad pour rafler le titre. William Servat avoue d’ailleurs être tombé sous le charme du groupe mené par Antoine Dupont.

Si ce n’est pas encore officiel, le couple entre Iris Mittenaere et Antoine Dupont ne fait plus aucun doute. Le capitaine du XV de France a plusieurs fois été aperçu en compagnie de la Miss France 2016 dans la foulée de la victoire lors du Tournoi des 6 Nations. Mais Antoine Dupont n’a visiblement pas conquis le coeur que de la belle de 32 ans. William Servat a également été charmé par le groupe du XV de France mené par le joueur de 28 ans.

«C'est une chance que l'on a d'avoir ces joueurs-là»

« L'humain reste la première des choses. La chose la plus importante, ce qui fait que notre équipe continue à grandir et à avancer, parce que le groupe qui compose notre équipe est vraiment de très grande qualité. Les joueurs, vous les connaissez, ce sont de très grands joueurs. Mais les hommes que l'on entraîne sont aussi de très grands hommes, et c'est une chance que l'on a d'avoir ces joueurs-là aujourd'hui (...) La data est importante, mais l'humain supplante toujours tout » a ainsi confié l’entraîneur des avants du XV de France dans un entretien accordé à Midi Olympique.

«Le meilleur potentiel est du côté du XV de France»

Le groupe du XV de France a également impressionné Jérôme Thion. « C’est l’équipe la plus performante. Je pense que le relai est passé par les Irlandais, qui sont sur une fin de cycle avec les anciens qui ont tiré leur révérence. Aujourd’hui l’équipe d’Angleterre a un fort potentiel, mais le meilleur potentiel est du côté du XV de France en termes de contenu, de défense, d’animation offensive et de réservoir de joueurs. Je ne pense qu’on ait déjà eu une équipe de France avec autant de réservoir » a expliqué l’ancien international récemment.