Greenwood - OM : Un transfert à 60M€ évoqué en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recrue phare du dernier mercato estival à l’OM, Mason Greenwood a coûté pas moins de 30M€ à la direction. L’agent de joueurs Yvan Le Mée se projette déjà sur une future revente de l’attaquant anglais, et il a indiqué en direct sur RMC que l’OM aura beaucoup de mal à faire une belle affaire sur le plan financier même si elle négocie un transfert à 60M€ pour Greenwood.

En quête de nouveaux visages en attaque l’été dernier, l’OM avait mis le paquet pour attirer Mason Greenwood en provenance de Manchester United avec un transfert à 30M€. Le deal semble d’ailleurs comprendre un gros pourcentage à la revente de 50%, ce qui limitera donc les gains financiers de l’OM au moment du prochain transfert de Greenwood comme l’a analysé l’agent de joueurs Yvan Le Mée mardi soir en direct dans l’After Foot, sur RMC Sport.

« Même si tu le vends 60M€… »

« Ils l’ont payé 30M€ et ils doivent donner 50% de la future vente. Même si tu le vends 60M€ le phénomène, il va te rester 10-15M€ puisque tu dois donner la moitié du futur transfert. Je ne suis pas fan de Greenwood ? Non, je suis fan des joueurs qui ont de la continuité, pas qui jouent une fois sur 4. Mais après, je dis surtout pour les clubs qui veulent valoriser et faire des transferts pour équilibrer le budget », estime Yvan Le Mée.

« Tu es condamné… »

« Greenwood, si quelqu’un te le prend pour 60M€, il y a que les Anglais qui peuvent te l’acheter. Tu es condamné à ne pas faire d’opération. Oui il joue chez toi, un match sur 4, il fait un peu de stat, mais tu ne peux pas le revendre. Alors qu’ils ont besoin d’acheter des joueurs pour les revendre », poursuit le célèbre agent de joueurs.