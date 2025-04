Antoine Dupont, la malédiction continue...

Axel Cornic

Le Stade Toulousain a vu une terrible nouvelle tomber lors du 6 Nations 2025, avec la grave blessure d’Antoine Dupont au genou droit. Et son absence pèse très lourds dans une fin de saison bien remplie, avec les Toulousains qui sont toujours en course en Top 14 et qui le week-end prochain, vont disputer une demi-finale de Champions Cup contre l’Union Bordeaux-Bègles.

On dit souvent que les individualités ne comptent que très peu au rugby. Mais quand un joueur comme Antoine Dupont vus manque, c’est tout un monde qui change. Le capitaine et demi de mêlée du Stade Toulousain a dû faire une croix sur sa fin de saison après une grave blessure au genou, ce qui oblige Ugo Mola et son staff à trouver d’autres solutions.

Capuozzo, Saito...

Le problème, c’est que les blessures commencent à s’enchainer pour le Stade Toulousain ! Quelques jours après Dupont, c’est en effet Ange Capuozzo qui s’est blessé à la cheville et la semaine dernière, c’est Naoto Saito qui a rejoint l’infirmerie. Saisn parler d’ailleurs des inquiétudes autour de Romain Ntamack, dont le genou ne semble pas vraiment rassurer Mola et son staff. Et à une semaine de la demi-finale très attendue face à l’UBB en Champions Cup, la malédiction a encore frappé, avec une nouvelle victime.

Et maintenant Kinghorn ?

Titulaire ce samedi pour le derby contre le Castres Olympique, dans le cadre de la 22e journée de Top 14, Blair Kinghorn a rapidement quitté le terrain. Son match n'a en effet duré que huit petites minutes, avec l’international écossais qui a été touché au genou. Mais lors de la conférence de presse d’après-match, le Stade Toulousain a rapidement donné des nouvelles rassurantes. « Pour Blair Kinghorn, c’est un coup direct sur le genou. On ne sait pas s’il y a torsion ou pas. On verra les examens. Mais cela n’avait pas l’air trop grave » a expliqué David Mélé, entraineur assistant en charge des skills au sein du club toulousain.