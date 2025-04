Luis Enrique : Catastrophe au PSG, le vestiaire se lâche !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, le PSG s’est incliné pour la première fois de la saison en Ligue 1 avec une défaite à domicile face à l’OGC Nice (1-3). Un revers inquiétant à quelques jours du choc face à Arsenal en Ligue des Champions. Néanmoins, à l’issue de la rencontre, Willian Pacho a affirmé que Luis Enrique avait remobilisé les siens.

Le PSG ne finira pas cette saison 2024-2025 invaincu en Ligue 1. Ce vendredi soir, la bande à Ousmane Dembélé a sombré contre l’OGC Nice (1-3) malgré un match dominé du côté du Parc des Princes. A l’issue de la rencontre, Luis Enrique a néanmoins tenu à dédramatiser cette défaite, qui intervient à quelques jours du déplacement à Londres face à Arsenal.

« Nous aurions peut-être dû gagner ce match »

« Il est évident que cette équipe de Nice a offert une prestation défensive exceptionnelle. Nous aurions peut-être dû gagner ce match si on regarde la globalité. Au final, nous n’avons pas réussi à remporter ce match malgré toutes les occasions. Là tout de suite, oui, les joueurs sont très touchés. Nous méritions de gagner ce match, je n’ai aucun doute là-dessus. Le foot est comme ça : le match a tourné mais le ratio occasions-but est en notre faveur », a expliqué l’entraîneur du PSG en conférence de presse. Interrogé, Willian Pacho a révélé que Luis Enrique avait rapidement remobilisé les siens.

« Luis Enrique ? Dans le vestiaire, il est resté calme »

« C'est sur que c'est dur de perdre, mais c'est le football. On a eu beaucoup d'opportunités, beaucoup d'occasions. Il n'y a pas de raison de douter. On est une grande équipe quand on joue ensemble. J'ai une totale confiance envers mes coéquipiers, en notre équipe. Il faut continuer. La prestation difficile de la défense ? La vérité, c'est qu'on doit toujours s'améliorer. On doit continuer à travailler en équipe, offensivement et défensivement. Luis Enrique ? Dans le vestiaire, il est resté calme, il nous donne de la liberté et de la confiance », a confié le défenseur équatorien en zone mixte.