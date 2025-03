«Une folie», le PSG a totalement craqué ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé libre en provenance de l’Inter Milan à l’été 2023, Milan Skriniar avait donc réussi à négocier un salaire XXL au PSG à hauteur de 10M€ par an. Une véritable « folie » aux yeux du célèbre agent de joueurs, Yvan Le Mée, qui critique la gestion salariale du PSG qu’il juge complètement démesurée.

Même si son histoire avec le PSG a finalement viré au flop (il est actuellement prêté à Fenerbahçe), Milan Skriniar (30 ans) était un recrutement particulièrement prometteur au moment de sa signature dans la capitale à l’été 2023, d’autant que le robuste défenseur slovaque présentait l’avantage d’être libre après la fin de son contrat avec l’Inter Milan. Le PSG aurait offert un salaire de 10M€ par an à Skriniar, un chiffre qui fait halluciner certains observateurs.

« Ça me faisait mourir de rire »

Interrogé dans l’After Foot sur RMC Sport, l’agent de joueurs Yvan Le Mée se confie à ce sujet : « Tu vois quand Skriniar est arrivé libre, avec forcément un salaire important, quand on avait comparé son salaire, ça me faisait mourir de rire enfin non pas vraiment, mais il avait le même salaire que Jude Bellingham. C’est Skriniar. C’est là que tu te rends compte des salaires donnés enfin négociés par le PSG et tu te dis waouh ».

« C’est une folie »

« C’est une folie ce qu’ils font au PSG quand tu compares aux grands clubs européens. Ce n’est pas possible de donner des salaires comme ça. C’est en moyenne, par rapport aux grands clubs, deux fois le tarif des autres », poursuit Yvan Le Mée sur le cas Milan Skriniar au PSG.