«Extraordinaire» : Du jamais vu au PSG, ils hallucinent !

Depuis quelques heures, Nasser Al-Khelaïfi est officiellement le président ayant été le plus longtemps en poste au PSG. Avec plus de 13 ans à la tête du club parisien, le dirigeant qatari a battu le record de Francis Borelli. Une longévité qui impressionne les anciens présidents du PSG qui juge «extraordinaire» le travail de Nasser Al-Khelaïfi à Paris.

Depuis mardi, Nasser Al-Khelaïfi est officiellement le président du PSG avec la plus longue longévité à la tête du club. Nommé en 2011, il y a donc 13 ans, quatre mois, 24 jours très exactement, le dirigeant qatari bat le record jusqu'alors détenu par Francis Borelli (13 ans, quatre mois, 22 jours). Un longévité saluée par plusieurs de ses prédécesseurs à l'image Charles Villeneuve.

Le travail d'Al-Khelaïfi impressionne

« Sa longévité m’évoque une sureté. Ce qu’il y a d’extraordinaire dans le parcours de Nasser Al-Khelaïfi, c’est qu’aujourd’hui, on peut considérer qu’il a donné au PSG l’accès à l’universalité. Le PSG est devenu un club universel. Paris est devenu plus qu’un club. C’est devenu une passion, c’est devenu un rassemblement en France, peu importe les différences », assure celui qui a été président du PSG entre le 27 mai 2008 et le 3 février 2009, sur le site officiel du club.

«Je crois que Nasser Al-Khelaïfi a effectué un travail extraordinaire»

Un avis partagé par Laurent Perpère qui a dirigé le PSG durant quatre ans, cinq mois et 14 jours. « C’est un métier difficile que celui de Président. Je crois que Nasser Al-Khelaïfi a effectué un travail extraordinaire. Il y a les résultats, les exploits… Mais ce qui est très difficile c’est de donner du rêve, de l’émotion… Et à travers les succès, et toutes les aventures vécues, il a bâti une histoire qui est à la hauteur de ce que doit être un club à Paris. Paris n’est pas n’importe quelle ville, et le PSG n’est pas n’importe quel club, et je crois qu’il a réussi cela », assure-t-il à son tour.