Une star d’Hollywood attendue au PSG !

Le Paris Saint-Germain a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Aston Villa sera l’adversaire des Parisiens et la première manche aura lieu au Parc des princes le 9 avril prochain. L’occasion pour le président Nasser Al-Khelaïfi d’approcher un invité d’honneur : Tom Hanks.

Le 9 avril prochain, le PSG recevra Aston Villa au Parc des princes dans le cadre du 1/4 de finale aller de la Ligue des champions. L’occasion pour Unai Emery ou encore Lucas Digne de retrouver leur ancien club et pour Nasser Al-Khelaïfi de frapper très fort. Depuis ce mardi 25 mars, le patron du Paris Saint-Germain est le président qui dispose de la plus longue longévité au poste devant Francis Borelli.

Nasser Al-Khelaïfi prévoit d’inviter Tom Hanks pour PSG - Aston Villa

Avec l’affiche de Ligue des champions contre les Villans qui approche, Nasser Al-Khelaïfi compterait marquer le coup d’après Bruno Salomon. « À la demande de Nasser Al-Khelaïfi, tous les anciens présidents du Paris Saint-Germain ont été invités pour le match PSG - Aston Villa du 9 avril prochain. Le Prince William et Tom Hanks (fans des Villans) vont aussi recevoir une invitation ». a publié le journaliste de France Info sur son compte X.

«Je les ai vus jouer lors d'un match amical aux États-Unis, alors oui, je les soutiens»

Star incontestable d’Hollywood avec des classiques comme Forrest Gump, Philadelphia, la Ligne Verte ou encore Toy Story, Tom Hanks est un supporter de longue date d’Aston Villa malgré son héritage américain. Sa casquette de fan a été mise pendant la seconde moitié des années 2000 comme il le confiait en 2008 en interview à James Corden.

« Aston Villa semble être un endroit charmant. On dirait un spa. Je me suis dit « Aston Villa », quel beau lieu de vacances ! Aston Villa. C'est une belle villa, vous ouvrez les portes, et vous avez le magnifique port d'Aston en dessous de vous. Et il s'avère que c'est à Birmingham. Il n'y a rien de mal à cela, rien de mal à Birmingham. Mais ce n'est pas une ville à prendre à la légère, je vous le dis. Depuis, je suis un fan inconditionnel d'Aston Villa. Je les ai vus jouer une fois, lors d'un match amical aux États-Unis, alors oui, je les soutiens ». Reste à savoir si l’éventuelle présence de Tom Hanks dans les travées du Parc des princes galvanisera les troupes d’Unai Emery face au PSG.