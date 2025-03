PSG : Luis Enrique annonce un premier transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse vendredi, Luis Enrique a notamment été interrogé sur la situation de Presnel Kimpembe, très peu utilisé alors qu’il semble disponible. Et le discours de l’entraîneur du PSG n’a rien de très rassurant en ce qui concerne l’avenir du défenseur central dont le contrat s’achève en juin 2026.

Blessé pendant quasiment deux ans, Presnel Kimpembe a fait son retour le 4 février dernier. Il était alors entré en jeu en Coupe de France contre Le Mans. Mais depuis, il n'a pas réussi à enchaîner les matches et il ne s'est vu accorder que 55 minutes de temps de jeu. Une situation qui ne semble pas partie pour évoluer et qui interroge donc sur son avenir alors que son contrat s'achève en juin 2026. Et le discours de Luis Enrique ne devrait pas le rassurer puisqu'il semble sous-entendre qu'un départ cet hiver est dans les tuyaux.

Luis Enrique vend la mèche pour Kimpembe ?

« Je crois que dans le cas de Presko, c’est un joueur très important pour l’équipe, pour le groupe. Les gens pensent qu’on ne peut aider l’équipe que quand nous sommes sur le terrain, mais c’est faux. Presko est dans un processus d’amélioration physique très intéressant. Et on voit clairement l’amélioration », note l’entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de tenir un discours moins optimiste pour Presnel Kimpembe.

«Je lutterai la saison prochaine pour qu’il soit encore plus difficile d’être titulaire au PSG»

« Je souhaite véritablement le voir dans les meilleures conditions pour qu’il ait du temps de jeu et qu’il puisse démarrer un match. Je crois qu’il est sur la bonne voie, il aide beaucoup l’équipe avec son leadership, son importance. Nous souhaitons tous qu’il puisse le faire sur le terrain, mais il y a énormément de concurrence dans l’équipe, un très haut niveau. Je suis ravi qu’il y ait cette concurrence et je lutterai la saison prochaine pour qu’il soit encore plus difficile d’être titulaire au PSG. Mais dans le cas de Presnel, je crois qu’il est sur une ligne ascendante et qu’il est chaque jour plus proche de pouvoir participer », ajoute Luis Enrique.