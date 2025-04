OM - Longoria : La punition qu’il aurait dû mériter !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 22 février dernier, l'OM s'inclinait à Auxerre (3-0). C'est suite à cette rencontre que Pablo Longoria avait complètement vrillé. Agacé depuis un moment par l'arbitrage français, le président olympien a parlé de corruption. De quoi lui valoir 15 matchs de suspension. Une sanction adéquate à l'encontre de Longoria ?

Depuis le début de la saison, l'OM a accumulé les coups de gueule contre l'arbitrage, s'estimant lésé. Mais la rencontre face à Auxerre a été celle de trop pour Pablo Longoria. A l'Abbé-Deschamps, le président marseillais a vu rouge, parlant de corruption. Et ça a coûté cher à Longoria, puisqu'il a été suspendu pour 15 matchs de ses fonctions.

« Au fond, ça change quoi ? Rien »

Fallait-il pour autant infliger une telle sanction à Pablo Longoria ? Christophe Bouchet aurait préféré autre chose pour l'Espagnol. Pour le JDD, l'ancien président de l'OM a confié : « Le président de l’OM Pablo Longoria et Paulo Fonseca sont suspendus. Au fond, ça change quoi ? Rien ».

« Des milliers de jeunes seront marqués à vie »

« Si on leur disait : « Vous gardez vos fonctions mais chaque mercredi, vous allez dans les clubs pour vous excuser et expliquer à tous les gamins pourquoi il faut respecter les arbitres », là, ça change tout. Des milliers de jeunes seront marqués à vie par le geste de ces gens intelligents et reconnus. On en est très loin », a poursuivi Christophe Bouchet.