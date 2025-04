Séparation avec Messi : Sa terrible vengeance...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lionel Messi avait déjà témoigné du départ de Neymar pour le PSG trois ans plus tôt, mais cette fois-ci, à la fin de l'été 2020, ce fut son autre compère de la MSN qui s'en allait : Luis Suarez. Le FC Barcelone ne comptait plus sur ses services bien que le principal intéressé se savait encore efficace. Ce qui lui a permis d'exercer une belle vengeance avec un titre de champion d'Espagne à l'Atletico de Madrid notamment.

En août 2020, quelques jours après l'humiliation subie par le FC Barcelone face au Bayern Munich en quart de finale de Ligue des champions (8-2), les dirigeants du Barça nommaient Ronald Koeman à la tête de l'effectif. L'une des décisions fortes du technicien néerlandais était de dégraisser l'effectif et notamment de se séparer de Luis Suarez.

« J'étais le meilleur buteur après Messi »

Un épisode qu'a mal vécu le principal intéressé, raconté près de cinq ans plus tard avec des regrets. « Je ne vis pas dans le passé et je ne garde aucune rancune, mais j'ai vécu une période très difficile en quittant Barcelone. Je sentais que j'avais encore les qualités requises pour jouer au Barça. J'étais le meilleur buteur après Messi. Je ne marquais pas moins de 20 à 25 buts par saison… ».

«Ma mission était de montrer à Barcelone qu'ils avaient fait une erreur»

Pour Davoo Xeneize à l'occasion d'une interview publiée sur sa chaîne YouTube, Luis Suarez a expliqué avoir fait de toute cette histoire une affaire personnelle. « L'Atlético de Madrid est arrivé et m'a ouvert les portes. Cela m'a motivé. Ma mission était de montrer à Barcelone qu'ils avaient fait une erreur et de récompenser l'Atlético pour la confiance qu'ils avaient placée en moi. Et nous avons remporté la Liga. J'accorde beaucoup d'importance à ce titre. J’ai remercié l’Atlético de m’avoir ouvert ses portes, de m’être senti aimé à chaque fois que j’ai fait un effort ».