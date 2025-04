Messi : La séparation historique

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lionel Messi marchait à une époque sur l’eau avec le FC Barcelone à la fin des années 2000 et pendant la première partie des années 2010. Ayant été choqué par La Pulga et le collectif du Barça, Wayne Rooney s’était dit prêt à briser son mariage avec Manchester United et le football anglais en Europe, ce qui n’a finalement jamais eu lieu, pour le FC Barcelone…

« Lorsque j'ai annoncé à Manchester United en 2010 que je ne voulais pas signer un nouveau contrat et que j'ai déposé une demande de transfert, trois clubs se sont manifestés pour moi ». En interview pour la BBC, Wayne Rooney a reconnu avoir un temps, et plus précisément dans la foulée de la Coupe du monde 2010, caressé le désir de changer d’air après 8 saisons professionnelles passées à Everton puis Manchester United.

«C'est à Barcelone que je pensais le plus, et à la façon dont je pourrais m'intégrer dans leur équipe aux côtés de Lionel Messi»

Ayant tout gagné chez les Red Devils et avec une défaite en finale de Ligue des champions un an plus tôt face au FC Barcelone de Lionel Messi, Wayne Rooney était prêt à franchir le cap en le rejoignant en Catalogne. « On parle souvent de Manchester City comme étant l'un d'entre eux, mais je ne pense pas que cela ait jamais été une option pour moi - les équipes qui ont fait une approche étaient Chelsea, le Real et Barcelone. Dans ma tête, j'étais prêt à aller jouer en Espagne et des discussions ont eu lieu. Pendant quelques jours, un accord avec le Real semblait plus probable, mais c'est à Barcelone que je pensais le plus, et à la façon dont je pourrais m'intégrer dans leur équipe aux côtés de Lionel Messi, Andres Iniesta, Xavi et Sergio Busquets ».

Le divorce historique avec Manchester United avorté…

Ce transfert lui aurait permis de vivre sa première et finalement unique expérience en dehors de l’Angleterre dans le football européen. « Finalement, j'ai décidé de rester à United, mais le Barça avait une équipe incroyable à l'époque et n'importe quel joueur aurait aimé en faire partie ». Car en effet, hormis le rêve américain vécu à DC United en MLS entre 2018 et 2020, Wayne Rooney a effectué toute sa carrière en Angleterre…