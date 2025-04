Kylian Mbappé, la rencontre qui vire au cauchemar

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé n’a pas totalement quitté la France en s’en allant du PSG. Il est en effet devenu l’actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen, équipe de Ligue 2 aux portes de la National 1. Son voyage en Normandie fin février n’a clairement pas porté ses fruits, si bien que l’attaquant du club a nettoyé son linge sale en public.

Courant février, Kylian Mbappé était en pleine bourre au Real Madrid. Avec six buts en quatre matchs dont un triplé en 1/16èmes de finale de Ligue des champions face à Manchester City (3-1), le meilleur buteur madrilène cette saison avec 33 réalisations se rendait à Caen pour une visite toute particulière.

Mbappé : «Je veux que les gens sachent que ça compte pour moi d’être ici»

Pour rappel, depuis le mois de septembre 2024, Kylian Mbappé et sa famille sont actionnaires majoritaires du Stade Malherbe de Caen et détiennent 80% des parts du club grâce à leur investissement de 20M€. Néanmoins, ce n’est pas une collaboration idyllique, loin de là. Le SM Caen est lanterne rouge du classement de Ligue 2 avec 13 points de retard sur le premier non-relégable qu’est Rodez. Et pourtant, Mbappé affirmait lors de sa visite en Normandie est pleinement impliqué dans le projet.

« Je veux que les gens sachent que ça compte pour moi d’être ici, le club a une place importante pour moi. C’était important de leur apporter mon soutien, surtout dans la situation actuelle. Je peux vous débriefer n’importe quel match, car je regarde tous les matchs que je peux regarder ».

Une seule victoire depuis la visite de Mbappé, le vestiaire craque

Le rendez-vous entre Kylian Mbappé et les salariés du club n’a pas eu l’effet escompté. Malgré un regain de forme face à Pau et Clermont (2-2 et 1-0), le SM Caen est depuis retombé dans ses travers en alignant trois défaites de rang contre Laval (1-0), Amiens (2-1) et le Paris FC lundi soir (4-2). La défaite de trop pour Alexandre Mendy. L’attaquant du club normand a vidé son sac après l’ultime contre-performance caennaise.

« Comme d’habitude, on fait des erreurs, ça nous coûte le match. On sait qu’il y a de la qualité en face. C’est à l’image de notre saison. Je parle pour ma part mais quand on démarre une nouvelle saison pas dans la bonne énergie – tout le monde sait ce qu’il s’est passé pendant ce mercato pour plusieurs joueurs, c’est ce que ça donne aujourd’hui. On va se battre jusqu’au bout, mais on récolte que ce que l’on sème ».