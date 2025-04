Canal+ : Pierre Ménès de retour au CFC, il craque !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Chroniqueur emblématique du Canal Football Club pendant plus de 10 ans, Pierre Ménès avait été contraint de s’absenter entre août 2016 et avril 2017 en raison de problèmes de santé. Un épisode sur lequel le journaliste est revenu, mécontent de la manière dont son retour à l’antenne a été présenté dans un article publié dernièrement.

S’il n’est désormais plus présent à télévision, Pierre Ménès continue de commenter l’actualité du football sur sa chaîne YouTube, Pierrot Le Foot. Récemment, le journaliste est revenu sur son retour à l’antenne lorsqu'il était encore chez Canal+, en avril 2017, à l’occasion d’une émission spéciale intitulée CFC Rebirth. Un retour après sept mois d'absence, depuis août 2016, lui qui avait été contraint de s’absenter en raison de problèmes de santé.

« Ils parlent de mon retour en avril 2017 après ma greffe »

« Que reste-t-il de ce moment ? Un grand souvenir évidemment, mais un souvenir que j’avais tellement vécu dans ma tête avant », avait confié Pierre Ménès. « Jusqu’à mon retour en avril, j’ai vécu et je me suis servi de cette motivation pour revenir à l’antenne, pas pour refaire de la télé, car je vis très bien sans, mais pour réactiver ma vie, la vie active, le travail. Ce retour, je l’avais tellement vécu que finalement, je l’ai abordé avec énormément de recul. C’est pour ça que je n’ai pas pleuré. »

« C’est évidemment totalement malhonnête et putassier »

Un sujet de nouveau évoqué par Pierre Ménès, qui n’a pas apprécié la manière dont ses propos ont été présentés dans un article publié récemment : « C’est vrai que quand j’ai vu passer cet article, tout de suite je me suis dit qu’il y avait un coup fourré, mais comment il présente ça ? Et en fait, mon retour au CFC, ils parlent de mon retour en avril 2017 après ma greffe. C’est évidemment totalement malhonnête et putassier. Ça fait perdre du temps aux gens… C’est nul, mais il y a tellement de choses nulles sur les réseaux sociaux, c’est comme ça. »