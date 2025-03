Pierre Ménès : Le retour tant attendu au CFC !

La rédaction

Absent durant plusieurs mois en raison de ses problèmes de santé, Pierre Ménès est revenu sur son retour au Canal Football Club en 2017. Si la fin de son aventure sur Canal+ a été houleuse, le journaliste garde un souvenir très positif de la manière dont le groupe l’a soutenu durant cette période difficile.

Chroniqueur emblématique du Canal Football Club, Pierre Ménès a dû interrompre temporairement l’émission en août 2016 à cause de problèmes de santé. Il revient en avril 2017, et une émission spéciale, le CFC Rebirth, est organisée pour marquer son retour à l’antenne. Sur sa chaîne YouTube, Pierrot Le Foot, le journaliste est revenu sur cette période de sa vie.

Le retour de Ménès au CFC

Pierre Ménès évoque ce qu’il a vécu pendant son absence, jusqu’à son retour dans l’émission : «Que reste-t-il de ce moment ? Un grand souvenir évidemment, mais un souvenir que j’avais tellement vécu dans ma tête avant. Dès que j’ai quitté l’émission, le 26 août 2016, là où je suis supposé avoir soulevé la jupe de l’autre (Marie Portolano, NDLR), jusqu’à mon retour en avril, j’ai vécu et je me suis servi de cette motivation pour revenir à l’antenne, pas pour refaire de la télé, car je vis très bien sans, mais pour réactiver ma vie, la vie active, le travail. Ce retour, je l’avais tellement vécu que finalement, je l’ai abordé avec énormément de recul. C’est pour ça que je n’ai pas pleuré.»

«La balance pèse dans le côté positif pour Canal»

Pierre Ménès parle aussi de l’émotion ressentie lors de son retour à l’antenne, et notamment du soutien d’Hervé Mathoux : «Il y avait une belle émotion, surtout de la part d’Hervé (Mathoux) que je ne peux pas oublier, même si je lui en veux pour d’autres choses aujourd’hui. Mais je ne peux pas oublier ça. Certains me disent que je suis quand même bien sympa, ou que je veux revenir à Canal et que c’est pour ça que je leur fais régulièrement des compliments. Mais non, je suis juste. Je trouve que Canal a raison sur beaucoup de choses et je ne peux pas oublier la façon exceptionnelle dont ils se sont comportés avec moi pendant ma maladie, et pour mon retour, l’interview avec Hervé en plateau la veille du CFC, tous les gens du public avec le t-shirt "CFCRebirth"… La vie, c’est une balance et effectivement, la balance penche du côté positif pour Canal, même si la fin a été moins belle.»