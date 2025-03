Officiel : Adil Rami et l'OM, l'annonce surprise !

La rédaction

Adil Rami et l’OM se retrouvent ! L’ancien défenseur phocéen, président du Wolf Pack FC en Kings League, a officialisé une collaboration inédite avec son ancien club. Dans une vidéo, Pablo Longoria a validé ce partenariat, affirmant que l’OM soutiendra pleinement cette aventure. Une annonce surprise alors que l'ancien joueur avait été licencié en 2019 pour faute grave.

La Kings League débarque en France ! Créée en Espagne en 2022 par Gérard Piqué, cette ligue privée de foot à 7 arrive cette année en France, avec de nombreuses personnalités à la tête des différentes équipes. Parmi elles : Kameto (streamer), Michou (Youtubeur) Jules Koundé, Mike Maignan, Aurélien Tchouaméni ou encore Adil Rami. Ce dernier, ancien défenseur de l’OM, sera le président de l’équipe Wolf Pack FC.

Une collaboration avec l’OM

Cette équipe bénéficiera d’une collaboration exceptionnelle. Dans une vidéo, Adil Rami a officialisé un partenariat entre son équipe, le Wolf Pack FC, et l’OM. On y retrouve Pablo Longoria, président du club phocéen, qui adresse un message au champion du monde 2018.

«Ce passé qu’on a en commun, on doit le mettre ensemble»

«Salut Adil ! Tout d’abord, je te félicite, ça me fait très plaisir que tu représentes le Wolf Pack FC dans la Kings League. Je suis très heureux de cette collaboration avec toi et avec le club. Surtout parce que ce passé qu’on a en commun, on doit le mettre ensemble. L’OM est avec toi, tu peux compter sur nous. Merci !» se réjouit le président de l’OM. Adil Rami se réconcilie ainsi avec son ancien club, qui l'avait licencié en 2019 après sa participation au tournage de l’émission de France 2 Fort Boyard.