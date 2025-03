Un joueur du PSG veut suivre Mbappé !

La rédaction

Désiré Doué brille avec le PSG et espère suivre les traces de Kylian Mbappé en remportant le Golden Boy. Avec 7 buts et 11 passes décisives cette saison, il reste concentré sur ses objectifs : « Il faudra performer collectivement et aller chercher les trophées. » Une victoire qui ferait de l’attaquant du PSG, le 4e français à obtenir cette distinction.

Entré à l’heure de jeu contre la Croatie ce dimanche à la place de Bradley Barcola, Désiré Doué (19 ans) doit sa convocation en équipe de France à sa bonne saison avec le PSG. Doué a joué 50 minutes dans ce quart de finale de Ligue des nations qui a vu la France se qualifier aux tirs au but pour rejoindre l’Espagne en demi-finale. L’attaquant français de 19 ans totalise 7 buts et 11 passes décisives avec le PSG, toutes compétitions confondues. De quoi en faire un candidat sérieux pour le prochain trophée de Golden Boy.

«Il faudra aller chercher les trophées»

Après la qualification des Bleus, Désiré Doué s’est exprimé sur cette récompense en zone mixte et explique se concentrer au maximum sur sa saison avec le PSG :

«J’en ai conscience, mais ça passe avant tout par le travail. Ce que je vais faire avec mon club est le plus important. Il faut bien terminer la saison. Il reste encore des mois bien chargés, donc il faudra performer collectivement et aller chercher des trophées.»

Sur les traces de Kylian Mbappé ?

Une performance qui le mettrait sur les traces de Kylian Mbappé. La star de l’équipe de France s’était vu remettre le titre de Golden Boy 2017 par le magazine Tuttosport. Un trophée qui réussi plutôt bien aux Français puisque, avant Kylian Mbappé, Paul Pogba (2013) et Anthony Martial (2015) avaient reçu cette distinction.

Avec quatre sacres potentiels, la France égalerait ainsi l’Espagne en tête du classement des nations les plus titrées.