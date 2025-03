F1 - Verstappen : Transfert surprise, c’est le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après seulement deux courses, Red Bull a déjà pris une première décision radicale. En grande difficulté, Liam Lawson, qui avait succédé à Sergio Pérez, est déjà remplacé puisque Yuki Tsunoda sera dans son baquet dès le Grand Prix du Japon. A Suzuka, le pilote néo-zélandais fera le chemin inverse et retrouvera l'écurie Racing Bulls où il fera équipe avec Isack Hadjar. Une situation qui ne plairait pas du tout à Max Verstappen.

En fin de saison dernière, Red Bull avait décidé de se séparer de Sergio Pérez. Pour le remplacer, c'est Liam Lawson qui a été choisi. Issu de la filière de l'équipe autrichienne, le pilote néo-zélandais avait fait bonne impression pour ses débuts en F1 chez Racing Bulls. Cependant, ses débuts chez Red Bull ont été catastrophiques. Eliminé en Q1 lors des deux premières courses de la saison, Liam Lawson n'a jamais existé le dimanche que ce soir en Australie ou en Chine. Et comme d'habitude, Helmut Marko et Christian Horner ne tergiversent pas. Déjà le prochain Grand Prix, à Suzuka, Yuki Tsunoda sera dans le baquet de la Red Bull à domicile. Liam Lawson quant à lui retournera chez Racing Bulls aux côtés d'Isack Hadjar.

Verstappen très agacé des choix de Red Bull ?

Un choix radical qui ne serait pas du goût de Max Verstappen. Selon les informations de la presse néerlandaises, rapportées par Nextgen-auto.com, le quadruple champion du monde aurait fait savoir à Red Bull qu'il était opposé au départ de Liam Lawson. Le pilote et son père, Jos, estiment qu'il est beaucoup trop tôt pour prendre une telle décision, et surtout, il s'inquièteraient déjà du sort qui sera réservé à Yuki Tsunoda. Il faut dire que depuis plusieurs années, aucun pilote n'a réussi à s'imposer aux côtés de Max Verstappen, et ce dernier s'agacerait de voir que Red Bull pointe du doigt à chaque fois le rendement de son coéquipier plutôt que les qualités de sa monoplace et la gestion interne. La situation se tend donc sérieusement chez Red Bull.

Le départ d'Adrian Newey a tout chamboulé ?

Et selon Ralf Schumacher, ce qui a mis le feu aux poudres c'est le départ d'Adrian Newey : « Red Bull dit qu’un homme ne fait pas la pluie et le beau temps. Moi je dis qu’un seul homme peut faire la différence, si l’ambiance est bonne. Si vous connaissez Adrian Newey, vous savez comment il est. Il est extrêmement ambitieux, il implique toute son équipe, il est fédérateur. A côté de cela c’est aussi un père de famille exceptionnel et il passe du temps à la maison avec ses proches parce qu’il réussit à créer cette ambiance. Je pense que cela fait toute la différence. Il faut simplement laisser de l’espace à chacun, mais aussi rassembler tout le monde et en tirer le meilleur parti. Il est incroyablement doué pour ça, et il sait aussi comment améliorer une voiture pour qu’un pilote puisse aussi en tirer parti. Cela signifie que la voiture doit être maniable et avoir des limites légèrement plus larges, même si l’on sacrifie, disons, un peu de performance. Et je pense que cette relation homme-machine le définit vraiment ».