Mercato - OM : Ce buteur de Ligue 1 affole le mercato !

Alexis Brunet

L’été prochain, Jonathan David pourrait être l’un des grands agitateurs du mercato. Le Canadien sera alors libre de tout contrat et son expérience pourrait être un précieux atout pour n’importe quel club. En Ligue 1, l’OM pense au joueur de Lille, qui dispose également de nombreux prétendants en Angleterre, mais aussi en Espagne.

L’été dernier, l’OM avait décidé de changer toute son attaque. Pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, le club phocéen avait choisi de faire confiance à Mason Greenwood, qui arrivait alors pour une grosse somme en provenance de Manchester United. Le joueur de 23 ans s’est rapidement montré très efficace, mais ses statistiques sont un peu moins bonnes depuis quelques matches. Roberto De Zerbi n’a d’ailleurs pas hésité à le mettre sur le banc lors de certaines rencontres dernièrement, lui reprochant notamment son manque d’implication à l’entraînement.

Greenwood sur le départ cet été ?

La greffe n’a donc pas totalement pris pour le moment entre Mason Greenwood et l’OM et l’histoire pourrait ne pas s’éterniser. L’attaquant pourrait quitter Marseille l’été prochain, s’il n’arrive pas à convaincre complètement Roberto De Zerbi. De plus, Pablo Longoria a souvent l’habitude de changer une grande partie de l’effectif marseillais d’une saison à une autre, ce qui ne rend pas impossible un départ de l’ancien international anglais.

Jonathan David est dans le viseur de l’OM

En cas de départ de Mason Greenwood, l’OM aurait déjà quelques idées en tête. Pablo Longoria serait notamment attiré par Jonathan David, qui sera en fin de contrat l’été prochain. En conférence de presse, Derek Cornelius avait d’ailleurs fait passer un message à son compatriote. « Peut-être que Medhi (Benatia) devrait appeler son agent et essayer de le convaincre. En tant que personne, c’est vraiment un bon gars et un bon joueur. Mais honnêtement, on ne parle pas beaucoup de ce genre de choses. S’il veut venir à Marseille, évidemment que je l’accueillerais à bras ouverts. » Toutefois, le club phocéen ne serait pas le seul sur le dossier, puisque d’après les informations de GOAL, le buteur de Ligue 1 intéresse également Arsenal, Tottenham, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Newcastle et le FC Barcelone. Pour le moment, David aurait d’ailleurs une préférence pour le Barça.