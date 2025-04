Départ du Qatar- PSG : Un coup de tonnerre annoncé en 2026 ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nasser Al-Khelaïfi a été clair. Le président du PSG a acté le départ de son club du Parc des Princes. Désireux de posséder son propre stade, le responsable qatari aurait jeté son regard sur Massy dans le 91. Interrogé sur ce possible déménagement, Pierre Ménès se montre partagé, même s’il estime que les prochaines élections municipales seront décisives.

Le PSG et le Parc des Princes, c’est presque terminé. Du moins, si l’on en croit les paroles de Nasser Al-Khelaïfi. « On en a besoin, sinon, on est morts » avait-il déclaré en novembre dernier. En conflit avec la Mairie de Paris, le dirigeant qatari a acté le départ du club de la capitale. Des rumeurs évoquent un possible déménagement à Massy dans l’Essonne. Sur sa chaîne Youtube, le journaliste Pierre Ménès a évoqué son point de vue.

Pierre Ménès dubitatif

« Je n’y crois pas, après je ne suis pas dans la tête des Qataris. Est ce qu’ils ont vraiment envie d’avoir un stade de 70 000- 80 000 places, des studios de cinéma, un parle d’entreprise, des commerces ? Dans ce cas, il faudrait de la place et qu’il quitte Paris » a-t-il confié.

Encore un espoir dans ce dossier

En tout cas, s’établir loin de Paris ne devrait pas être chose aisée pour le PSG. « Il y a du pour et du contre. Le contre c’est l’attachement viscéral des supporters ont un attachement viscéral, mais construire un stade ne se fait pas du jour au lendemain. Tu vas avoir les recours des écologistes, donc la proximité des élections municipales va peut être inciter les dirigeants à attendre » a-t-il confié. En effet, le PSG pourrait être tenté d’attendre les prochaines élections en 2026 pour espérer un retournement de situation dans ce dossier. « Je pense que Rachida Dati vendra le stade au club, mais pas aux Qataris » a prédit Pierre Ménès ce lundi.