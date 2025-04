PSG : Un contrat de folie est lâché, l’accord est imminent ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nico Schlotterbeck ne manque pas de prétendants sur le marché. Pas moins de six équipes se seraient positionnées, dont le PSG. En quête d'un défenseur central, le club parisien aurait activé cette piste, mais les premiers retours ne sont pas bons. Déterminé à le conserver, le Borussia Dortmund lui aurait transmis un nouveau contrat qui pourrait bien faire pencher la balance.

Le PSG regarderait du côté de l’Allemagne pour renforcer sa défense centrale. Selon les informations dévoilées par Bild ce mardi, le club parisien aurait activé la piste menant à Nico Schlotterbeck pour renforcer ce secteur, tout comme Arsenal, Newcastle, Liverpool, le Real Madrid et le FC Barcelone. Mais selon la presse allemande, les 70M€ réclamés par le Borussia Dortmund pourraient en refroidir certains, tout comme la position du joueur.

Schlotterbeck annonce la couleur

Au cours d’un entretien accordé à Sky Sports, Schlotterbeck a lâché un message rassurant pour le Borussia Dortmund. « Je suis vraiment heureux d'être ici et je sais ce que cela signifie de jouer pour le club. Le BVB reste mon premier interlocuteur. Cet été, nous nous assiérons, avec les responsables du club et ma famille, et nous discuterons du plan pour les prochaines années - en espérant que nous y parviendrons à faire quelque chose de bien. Car le club peut faire beaucoup plus » a confié le défenseur de 25 ans ce lundi.

Un nouveau contrat proposé

Schlotterbeck a de quoi être rassuré puisque le BVB lui aurait proposé un nouveau contrat. Son salaire, actuellement estimé à 5M€ par saison, pourrait être doublé. Contacté par Bild, Sebastian Kehl a affiché sa confiance dans ce dossier. « Nous nous connaissons depuis très longtemps, nous nous respectons et nous avons une grande confiance. Nico le sait. Nous discuterons du reste en interne ! » a confié le directeur sportif du club allemand au sujet du joueur dont le contrat expire en 2027.