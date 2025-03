70M€ : Un transfert «fascinant» est annoncé au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du mercato d'hiver, le PSG n'a attiré qu'un seul joueur. Mais quel joueur ! En effet, le club parisien a lâché 70M€ pour s'attacher les services de Khvicha Kvaratskhelia. Un transfert qui a évidemment été largement commenté en Géorgie où la situation est jugée fascinante.

Depuis quelques temps, la Ligue 1 est devenue terre d'accueil des internationaux géorgiens. Après Georges Mikautadze à Metz et désormais à l'OL, Zuriko Davitashvili a brillé à Bordeaux et l'ASSE. Et cet hiver, Khvicha Kvaratskhelia a rejoint ses deux compatriotes en France en s'engageant au PSG. Une situation fascinante vue de Géorgie.

Kvaratskhelia, le transfert qui fascine la Géorgie

« C’est normal qu’on parle de la Ligue 1, puisque Kvara et Zuriko y jouent et qu’il y a également Mikautadze à Lyon. Il est intéressant de noter que les réseaux sociaux de Ligue 1 mettent souvent en avant le football géorgien, nos joueurs. C’est vraiment fascinant », note le journaliste Kakha Dgebuadze auprès du Parisien.

«C’est une très belle histoire»

D'ailleurs, ce samedi, deux d'entre eux vont se retrouver à l'occasion du match entre l'ASSE et le PSG. Zuriko Davitashvili défie son grand ami Khvicha Kvaratskhelia. « C’est une très belle histoire entre deux personnes qui marchent ensemble à la fois professionnellement et en dehors du terrain », s'enthousiasme le joueur de l'ASSE.