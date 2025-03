Mercato : Mbappé, Vinicius Jr... Le Real Madrid a tranché !

Alexis Brunet

Le vestiaire du Real Madrid est truffé de stars et cela peut parfois provoquer quelques problèmes. En effet, Vinicius serait jaloux du salaire de Kylian Mbappé et ferait pression sur le club espagnol pour avoir la même rémunération. Cela ne plairait pas aux dirigeants madrilènes qui préféreraient donc garder le Français au Brésilien.

Cette saison, Kylian Mbappé et Vinicius forment un sacré duo en attaque pour le Real Madrid. Toutefois, cette association pourrait ne pas faire long feu du côté de la capitale espagnole. En effet, l’arrivée du Français a fait naître des jalousies chez le Brésilien, notamment en ce qui concerne le salaire de l’ancien Parisien.

Le Real Madrid préfère miser sur Mbappé

D’après les informations du journaliste Duncan Castles, qui s’est exprimé dans The Transfers Podcast, Vinicius mettrait donc la pression sur le Real Madrid pour obtenir le plus gros salaire du club. « Madrid en a marre de Vinicius qui dit : " J’ai une énorme offre d’Arabie saoudite, il va falloir faire de moi le plus gros salaire du club si vous voulez que je reste. " Le Real, en gros, lui répond : " Si tu as une si belle offre, tu devrais l’accepter, parce qu’on ne va pas te donner ce qu’on donne à Mbappé ". »

« Il est problématique dans le vestiaire »

S’il y a un choix à faire, le Real Madrid décidera donc de garder Vinicius, d’autant plus que le Brésilien semble devenu problématique pour le vestiaire, toujours selon Duncan Castles. « Le retour de Madrid, c’est que ça devient un joueur très difficile à contrôler pour le club. Il est problématique dans le vestiaire et ne met pas toujours l’équipe en premier. » Reste à voir si le Brésilien préférera alors l’argent au club madrilène. » Reste à voir si l’ancien joueur de Flamengo quittera donc Madrid l’été prochain. Pour le moment, la destination la plus probable pour ce dernier semble être l’Arabie saoudite, qui essaie de le séduire depuis un moment déjà.